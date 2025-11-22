Benavídez: detienen a un hombre que circulaba con una moto sin patente y con pedido de secuestro

Un conductor fue detenido en Benavídez mientras circulaba con una moto sin patente y con pedido de secuestro. El COT lo identificó a través del sistema de videovigilancia y fue puesto a disposición de la Justicia.

Un hombre quedó detenido en Benavídez luego de ser identificado cuando circulaba con una moto sin patente y con pedido de secuestro. El seguimiento se realizó a partir del registro del sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando los operadores del COT detectaron el vehículo detenido sobre la vía pública. “Se observa una moto sin dominio visible”, fue el aviso interno que activó el procedimiento. De inmediato, se emitió la alerta a los móviles municipales y a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El sujeto fue interceptado en la intersección de Fader y Belgrano, donde los agentes procedieron a su identificación. Tras cargar los datos del rodado en el sistema, se confirmó que contaba con pedido de captura por un ilícito ocurrido en el Municipio de San Martín.

El conductor fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.

Video de la detención