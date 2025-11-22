edición 7936 - visitas hoy 36850

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Benavídez: detienen a un hombre que circulaba con una moto sin patente y con pedido de secuestro

Detenido por moto sin patente en Benavídez
Un conductor fue detenido en Benavídez mientras circulaba con una moto sin patente y con pedido de secuestro. El COT lo identificó a través del sistema de videovigilancia y fue puesto a disposición de la Justicia.

Un hombre quedó detenido en Benavídez luego de ser identificado cuando circulaba con una moto sin patente y con pedido de secuestro. El seguimiento se realizó a partir del registro del sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT).


El episodio ocurrió durante la tarde, cuando los operadores del COT detectaron el vehículo detenido sobre la vía pública. “Se observa una moto sin dominio visible”, fue el aviso interno que activó el procedimiento. De inmediato, se emitió la alerta a los móviles municipales y a efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.


El sujeto fue interceptado en la intersección de Fader y Belgrano, donde los agentes procedieron a su identificación. Tras cargar los datos del rodado en el sistema, se confirmó que contaba con pedido de captura por un ilícito ocurrido en el Municipio de San Martín.


El conductor fue trasladado a la comisaría correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.


Video de la detención

Últimas Noticias

La UNDelta reunió a investigadores de todo el país en un encuentro para pensar el Delta del Paraná
La UNDelta reunió a investigadores de todo el país en un encuentro para pensar el Delta del Paraná
Martínez celebrará su 44 aniversario con música en vivo, talleres y descuentos especiales
Martínez celebrará su 44 aniversario con música en vivo, talleres y descuentos especiales
Vecinos de Tigre disfrutaron una nueva edición de La Nocturna Peña en el mes de la tradición
Vecinos de Tigre disfrutaron una nueva edición de La Nocturna Peña en el mes de la tradición
El Municipio de Tigre celebró la Semana del Prematuro en el Hospital Materno Infantil
El Municipio de Tigre celebró la Semana del Prematuro en el Hospital Materno Infantil
Dos detenidos por la brutal golpiza a un joven en una cancha de alquiler en Mariano Acosta
Dos detenidos por la brutal golpiza a un joven en una cancha de alquiler en Mariano Acosta
Las casas de apuestas extranjeras: una mirada profunda
Las casas de apuestas extranjeras: una mirada profunda