Dos detenidos por la brutal golpiza a un joven en una cancha de alquiler en Mariano Acosta

Dos hermanos fueron detenidos en Mariano Acosta por la brutal golpiza contra Miguel Torres, un adolescente de 16 años atacado en una cancha de alquiler. Un tercer implicado continúa prófugo y es intensamente buscado.

Dos de los tres hermanos acusados por la brutal golpiza a un adolescente en una cancha de alquiler de Mariano Acosta fueron detenidos tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3. El episodio, registrado el 18 de noviembre, tomó amplia repercusión luego de que se viralizara el video de la agresión.

Los aprehendidos son Juan Cruz Alegre, de 17 años, y César Adrián Alegre, de 29, capturados en su vivienda de Iberá 4430, en Merlo. En tanto, Enzo Sebastián Alegre, de 27 años, continúa prófugo y es buscado intensamente por las autoridades.

La víctima, Miguel Torres, de 16 años, fue atacada durante un partido informal. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo Juan Cruz Alegre golpea reiteradamente al joven, mientras que su hermano Enzo le aplica una fuerte patada en la cabeza que lo deja inconsciente. Paralelamente, César Adrián Alegre incita y arenga para continuar con el ataque.

Torres recibió atención en el Hospital Héroes de Malvinas y se encuentra fuera de peligro, tras haber sido dado de alta.

El operativo policial permitió secuestrar prendas de vestir utilizadas durante el hecho. La búsqueda de armas arrojó resultado negativo. Los dos detenidos quedaron a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, imputados por tentativa de homicidio. Intervienen la UFI Nº 4 y la UFI Nº 2 de Menores.

La Policía de Merlo, especialmente efectivos de la Comisaría 6ª de Mariano Acosta, sostuvo la investigación desde el primer momento, según se informó, en un trabajo que permitió identificar y localizar a los agresores. Las tareas continúan para dar con el paradero de Enzo Sebastián Alegre, el único prófugo de la causa.