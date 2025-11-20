edición 7934 - visitas hoy 38191

Tigre

El HCD de Tigre rindió un emotivo homenaje al concejal Mariano Pelayo

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre realizó un sentido homenaje al concejal Mariano Pelayo, con una ofrenda floral en su banca vacía y un minuto de silencio previo a la Sesión Ordinaria.

En una jornada atravesada por la tristeza y el respeto institucional, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre rindió un sentido homenaje al concejal Mariano Pelayo, recientemente fallecido. El reconocimiento tuvo lugar antes del inicio de la 17° Sesión Ordinaria, luego de cumplirse los tres días de duelo decretados por el municipio.


El presidente del cuerpo, Miguel Escalante, encabezó el acto y cedió la palabra a los bloques en un recinto cargado de sensibilidad. La mayoría de los ediles, visiblemente afectados, expresó su consternación ante la repentina desaparición de su colega y destacó su presencia constante en el trabajo legislativo.


Uno de los momentos más simbólicos fue la imagen de la banca vacía de Pelayo, donde se colocó una ofrenda floral en su memoria. De pie y en silencio, los concejales acompañaron el gesto con un minuto de respeto que detuvo el habitual movimiento del recinto para dar paso a la reflexión.


Durante las intervenciones, los concejales resaltaron la trayectoria y personalidad de Mariano Pelayo, su capacidad técnica, su paso por la institución y su compromiso inquebrantable con la función pública. Coincidieron en que su ausencia deja “un vacío difícil de llenar” en el ámbito legislativo y en el debate democrático de la comunidad.



El homenaje concluyó con un mensaje de acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de militancia. El HCD de Tigre despidió así al concejal con un gesto institucional cargado de respeto y emoción, reafirmando el legado de servicio público que deja en la comunidad.

