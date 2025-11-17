Falleció Mariano Pelayo, concejal de Tigre por La Libertad Avanza

La política de Tigre llora la pérdida del concejal Mariano Pelayo, referente de La Libertad Avanza, fallecido a los 40 años por un infarto. El intendente Julio Zamora decretó tres días de duelo en su memoria.

La política de Tigre atraviesa horas de conmoción tras la muerte del concejal Mariano Pelayo, referente local de La Libertad Avanza, quien falleció en la noche del sábado 15 de noviembre a causa de un infarto, a los 40 años.

El dirigente había ingresado por primera vez al Concejo Deliberante en 2019 y había sido reelecto en 2023 dentro de la lista de Juntos por el Cambio, aunque con el tiempo se incorporó al bloque libertario que conduce Segundo Cernadas en el ámbito legislativo local. Además de su actividad en el HCD, Pelayo se desempeñaba como director en la empresa estatal Belgrano Cargas y Logística S.E., dentro del área de Relaciones Institucionales.

Su fallecimiento generó impacto inmediato en el oficialismo y la oposición distrital. Cernadas, principal referente libertario en Tigre, expresó un mensaje de profundo pesar al despedirlo: “Querido compañero de ruta, te voy a extrañar. Siempre te admiré, siempre tenías la respuesta para cada situación. Lo diste todo Marian. Gracias, gracias, gracias!”.

Por su parte, el intendente de Tigre, Julio Zamora, manifestó su consternación y decretó tres días de duelo en honor al concejal: “Profundamente consternado por el fallecimiento del concejal de Tigre, Mariano Pelayo. Quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus seres queridos. Por esta razón, decretamos tres días de duelo en su memoria y reconocimiento. Descanse en paz.”

De acuerdo con el orden del escrutinio definitivo de las elecciones 2023, la banca que deja vacante será ocupada por Milagros Rodríguez, quien se ubicaba como primera suplente en la lista con la que Pelayo había sido electo.

La noticia generó expresiones de pesar entre sectores políticos locales y colaboradores cercanos, quienes destacaron su compromiso con la actividad pública y lamentaron la pérdida del joven dirigente.