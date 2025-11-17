San Isidro organiza un operativo especial por el recital de Andrea Bocelli en el Hipódromo

El Municipio de San Isidro diagramó un amplio operativo de tránsito, seguridad y servicios para recibir a las 25.000 personas que asistirán al recital de Andrea Bocelli en el Hipódromo, con cortes, desvíos y controles desde las 14.

El despliegue incluye policías adicionales, móviles y personal de la Patrulla Municipal, además del monitoreo permanente desde el Centro de Operaciones Municipal mediante cámaras de videovigilancia y lectoras de patentes. Ante cualquier emergencia, los vecinos deberán comunicarse al 4512-3333.

Para facilitar el movimiento de vehículos, habrá agentes, grúas y móviles en las principales intersecciones, garantizando cruces peatonales seguros y orientando a los asistentes sobre las vías de circulación y regreso. También se controlará el estacionamiento indebido y la detención en doble fila. En caso de obstrucción de garajes, se deberá llamar al 147.

Desde las 14, quedarán cerradas al tránsito las calles del barrio Ernesto de las Carreras, impidiendo el ingreso desde Avenida Márquez. En Santa Fe y Márquez habrá personal destinado a regular el cruce peatonal y el flujo vehicular, tarea que también se replicará en la rotonda de Márquez y Fleming. Se asignarán agentes a los accesos del Hospital Central, para asegurar la movilidad de ambulancias y emergencias.

El ingreso al evento podrá realizarse por Santa Fe y Unidad Nacional, Unidad Nacional y Saavedra, y Márquez al 500. Además, se establecieron dos puntos de estacionamiento:



Unidad Nacional y Santa Fe (público proveniente del norte).



Unidad Nacional y San Lorenzo (público del sur).



Se delimitará la dársena de Santa Fe 35 para impedir el acceso y estacionamiento, y se dispondrá estacionamiento a 45 grados sobre Av. Márquez. También habrá un vallado de un carril en Av. Santa Fe, desde Santa Fe 35 hasta el ingreso al estacionamiento de Unidad Nacional y Santa Fe, para señalizar el acceso.

Personal de Defensa Civil, Fiscalización y Control y agentes sobre Márquez y Centenario guiarán al público hacia los cruces peatonales designados.

Desde las 22, se sumarán nuevos cortes para evitar congestiones en Diego Palma y Rolón, y Obispo Terrero y Rolón. Para los micros de espera, se cerrará Fleming, entre Unidad Nacional y Márquez.

El Municipio también implementará un operativo de limpieza con cuadrillas de Espacio Público y contenedores extra en la zona. Además, funcionará la guardería municipal de bicicletas en la estación de San Isidro, en Cosme Beccar 160, para quienes elijan asistir en transporte sustentable.