Andrea Bocelli recibió la Llave de la Ciudad de San Isidro tras su espectáculo en el Hipódromo

Tras su concierto frente a 25.000 personas en el Hipódromo, el intendente Ramón Lanús reconoció al tenor Andrea Bocelli con la Llave de la Ciudad, destacando su trayectoria artística y su aporte a la cultura universal.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, entregó la Llave de la Ciudad al célebre tenor Andrea Bocelli, en un acto que se realizó luego del espectacular concierto que el artista ofreció en el Hipódromo de San Isidro, frente a unas 25.000 personas.

La distinción reconoce la genialidad musical de Bocelli, su trayectoria internacional y su compromiso con causas solidarias. Según expresó Lanús durante la entrega, “Con esta entrega el Gobierno Municipal de San Isidro distingue hoy a uno de los artistas más grandes de nuestro tiempo. San Isidro es su casa”.

Andrea Bocelli, uno de los artistas líricos más importantes de la historia, ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo. Su repertorio combina ópera clásica y música popular, acercando la música culta a audiencias de todas las edades.

El homenaje se suma al impresionante espectáculo que Bocelli brindó en el Hipódromo, donde los asistentes disfrutaron de su voz única en un evento que combinó excelencia artística y gran convocatoria. La entrega de la Llave de la Ciudad simboliza la bienvenida, la amistad y el reconocimiento del municipio hacia un referente mundial de la cultura.

Concierto de Andrea Bocelli en San Isidro: un recorrido por 30 años de trayectoria

En el marco de la celebración de sus 30 años de carrera, Andrea Bocelli ofreció un espectáculo masivo en el Hipódromo de San Isidro, combinando repertorio lírico, invitados de distintos géneros y elementos visuales que acercan la ópera al público general.

El show contó con gradas, pantallas monumentales, food trucks y un sistema de sonido preparado para un evento al aire libre. Desde el inicio, un video biográfico recorrió sus trabajos más reconocidos, incluyendo Tosca, Carmen y Roméo et Juliette, instalando un clima retrospectivo que atravesó toda la noche.

Bocelli estuvo acompañado por la Orquesta Aeropuertos Argentina 2000, dirigida por Carlo Bernini, el Grupo Vocal de Difusión y la soprano Mariam Battistelli. Interpretó arias y dúos como La donna è mobile, Je veux vivre, O soave fanciulla y Libiamo ne’ lieti calici, administrando con cuidado su voz para mantener el impacto en los momentos más exigentes.

Durante el espectáculo, Bocelli rindió homenaje a Luciano Pavarotti con un dueto virtual y combinó piezas de tango, incluyendo Libertango de Astor Piazzolla y Por una cabeza, acompañado por coreografías acrobáticas de bailarines.

Pia Toscano interpretó All by Myself, mientras que Nicki Nicole se sumó para cantar Vivo per lei, marcando la conexión entre el pop y la lírica. El cierre incluyó Bésame mucho, Con te partirò y Nessun dorma, desatando la ovación del público.