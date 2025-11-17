edición 7931 - visitas hoy 20810

Información General

Aumento del boleto de colectivo en AMBA: sube casi un 10% y el mínimo se acerca a $500

El boleto mínimo de colectivos que ingresan o salen de la Ciudad de Buenos Aires aumentó 9,7% desde este lunes, alcanzando $495. La suba afecta a todas las líneas nacionales que cruzan la General Paz o el Riachuelo y fue oficializada en el Boletín Oficial.

El boleto de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en particular aquellos que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, aumentó este lunes casi un 10%, acercándose al precio de $500.


La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y fuentes oficiales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que la suba se implementa desde este lunes. Con este ajuste, el boleto mínimo de los colectivos que entran y salen de la Ciudad de Buenos Aires trepa a $495 (+9,7%).


La resolución fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la necesidad de “bajar los subsidios al transporte público automotor y continuar reduciendo el gasto público”.


Nuevas tarifas por tramo


Según la normativa, los colectivos de AMBA quedaron con los siguientes precios:



  • Tramo de 0 a 3 km (primera sección): de $451,01 con SUBE registrada a $495,75.

  • Tramo de 3 a 6 km (segunda sección): de $502,43 a $551,16.

  • Tramo de 6 a 12 km (tercera sección): de $541,13 a $593,61.

  • Tramo de 12 a 27 km (cuarta sección): de $579,87 a $636,11.


Líneas nacionales afectadas


Los incrementos rigen desde este lunes para las siguientes líneas nacionales:


1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

