Tigre busca un triunfo clave ante Boca para asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Clausura

El Matador de Victoria, Tigre, se prepara para una visita clave a Boca Juniors este domingo desde las 20.15 en La Bombonera, en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será arbitrado por Darío Herrera, con Fernando Espinoza como VAR, y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

El equipo dirigido por Diego Dabove llega entonado tras su triunfo por 1-0 ante Estudiantes de La Plata en el estadio José Dellagiovanna, resultado que mantiene al Matador en el cuarto lugar con 22 puntos, igual que Barracas Central y Racing. Con la clasificación a los playoffs aún en juego, un triunfo en el barrio porteño sería clave para asegurar la localía y mejorar su posición en la fase eliminatoria.

Dabove deberá preparar al equipo ante un rival que viene de ganarle 2-0 a River en el Superclásico y que busca quedarse con el primer lugar del Grupo A. El técnico de Tigre confía en la solidez defensiva y el dinamismo del mediocampo para sorprender a un Boca que contará con bajas importantes, como la del defensor Lautaro Di Lollo, suspendido por acumulación de amarillas.

El entrenador del Matador alinea a Felipe Zenobio en el arco; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona y Federico Álvarez en defensa; Sebastián Medina, Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro y Jalil Elías en la mitad de la cancha; y el ataque estará compuesto por David Romero e Ignacio Russo. El objetivo de Tigre es claro: mantener el orden defensivo, aprovechar las oportunidades y llevarse los tres puntos para consolidarse entre los equipos clasificados.

Con la presión de La Bombonera y la necesidad de puntos, Tigre enfrenta un desafío mayúsculo. Aunque un empate no lo dejaría fuera de los playoffs gracias a los resultados de Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors, una victoria le permitiría avanzar con mayor tranquilidad y asegurar mejores condiciones para los octavos de final.