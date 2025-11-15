edición 7929 - visitas hoy 19404

Tigre busca un triunfo clave ante Boca para asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Clausura

El Matador de Victoria, dirigido por Diego Dabove, visitará este domingo a Boca Juniors en La Bombonera, en la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Un triunfo del equipo de Tigre podría consolidar su clasificación a los octavos de final y mejorar su posición en la tabla.

El Matador de Victoria, Tigre, se prepara para una visita clave a Boca Juniors este domingo desde las 20.15 en La Bombonera, en el marco de la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será arbitrado por Darío Herrera, con Fernando Espinoza como VAR, y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.


El equipo dirigido por Diego Dabove llega entonado tras su triunfo por 1-0 ante Estudiantes de La Plata en el estadio José Dellagiovanna, resultado que mantiene al Matador en el cuarto lugar con 22 puntos, igual que Barracas Central y Racing. Con la clasificación a los playoffs aún en juego, un triunfo en el barrio porteño sería clave para asegurar la localía y mejorar su posición en la fase eliminatoria.


Dabove deberá preparar al equipo ante un rival que viene de ganarle 2-0 a River en el Superclásico y que busca quedarse con el primer lugar del Grupo A. El técnico de Tigre confía en la solidez defensiva y el dinamismo del mediocampo para sorprender a un Boca que contará con bajas importantes, como la del defensor Lautaro Di Lollo, suspendido por acumulación de amarillas.


El entrenador del Matador alinea a Felipe Zenobio en el arco; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona y Federico Álvarez en defensa; Sebastián Medina, Elías Cabrera, Gonzalo Piñeiro y Jalil Elías en la mitad de la cancha; y el ataque estará compuesto por David Romero e Ignacio Russo. El objetivo de Tigre es claro: mantener el orden defensivo, aprovechar las oportunidades y llevarse los tres puntos para consolidarse entre los equipos clasificados.


Con la presión de La Bombonera y la necesidad de puntos, Tigre enfrenta un desafío mayúsculo. Aunque un empate no lo dejaría fuera de los playoffs gracias a los resultados de Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors, una victoria le permitiría avanzar con mayor tranquilidad y asegurar mejores condiciones para los octavos de final.

