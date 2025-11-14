San Isidro incorporó un nuevo tráiler quirúrgico para ampliar las castraciones y vacunaciones gratuitas en los barrios

Con una nueva unidad móvil y más veterinarios, el Municipio de San Isidro reforzó su programa de Zoonosis y elevó un 30% la capacidad operativa para castraciones y vacunaciones gratuitas en todos los barrios del distrito.

El Municipio de San Isidro incorporó un nuevo tráiler quirúrgico para fortalecer el programa municipal de castraciones y vacunaciones gratuitas de mascotas, que continúa recorriendo los barrios a través del equipo de Zoonosis. Según informaron, durante 2025 la capacidad de atención aumentó un 30%, alcanzando 15.000 castraciones y 17.000 vacunaciones anuales.

La nueva unidad móvil permite brindar un servicio seguro, accesible y cercano en todos los barrios del distrito. Para la gestión municipal, esta política pública apunta a garantizar un servicio de calidad para los vecinos de San Isidro, con especial prioridad en animales sin dueño o rescatados.

En paralelo, este año se incorporaron nuevos veterinarios al equipo municipal, conformando un staff ampliado de profesionales dedicados diariamente a castraciones y vacunaciones. Ese refuerzo permitió incrementar la capacidad operativa a los niveles actuales.

El servicio se presta en más de 15 puestos distribuidos en distintos puntos del municipio. Además, en coordinación con el área de Desarrollo Humano, se realizan visitas periódicas a barrios populares, donde se llevan adelante jornadas integrales que incluyen castraciones, vacunaciones, desparasitación y tratamiento de sarna.

Cómo sacar turno para castrar a una mascota

Para solicitar turno, los vecinos deben ingresar al Tramitador Electrónico San Isidro (TESI): https://www.sanisidro.gob.ar/portal-de-turnos-online

Accedé a TESI con tu usuario y contraseña; si no tenés cuenta, el sitio incluye un video explicativo para darte de alta.



Dentro del sistema, dirigite a la sección “Trámites” en la barra izquierda. Seleccioná “Zoonosis-Castración PERROS” o “Zoonosis-Castración GATOS” , según corresponda.

Luego, elegí el puesto donde quieras realizar la castración en el desplegable “Elegí el tipo de turno” .

A continuación, podrás ver en “Información y requisitos” las condiciones necesarias para castrar a tu mascota.



Una vez leídos los requisitos, seleccioná fecha y hora del turno.



Completá los datos solicitados para confirmar la solicitud (DNI y teléfono de contacto).



Finalmente, clickeá en “Solicitar Turno” .

Vas a recibir un mail de confirmación y también podrás ver el turno en la sección “Mis Turnos”.



Presentate el día asignado en el puesto elegido con tu mascota en condiciones y tu DNI.



En caso de no poder asistir, se solicita cancelar con 48 horas de anticipación para liberar el turno.



Cronograma de castraciones y vacunaciones

Los cronogramas se actualizan cada dos semanas y pueden consultarse en la web oficial de Mascotas San Isidro: https://www.sanisidro.gob.ar/mascotas