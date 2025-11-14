San Martín: Usaban inhibidores, abrían autos y saqueaban casas

Personal de la DDI San Martín detuvo a dos sospechosos acusados de usar inhibidores de señal para abrir autos, sustraer llaves de viviendas y concretar robos cuando los dueños no estaban. En los allanamientos secuestraron 47 llaves domiciliarias.

Este jueves, personal de la DDI San Martín desarticuló una banda que utilizaba inhibidores de señal para abrir automóviles estacionados en la vía pública y sustraer de su interior llaves de viviendas, a las que luego ingresaban para robar distintos elementos de valor. Durante los allanamientos se detuvo a dos de los implicados y se secuestraron 47 llaves domiciliarias, además de otros objetos vinculados a la investigación.

La causa se inició el 4 de octubre, cuando una mujer denunció que desconocidos habían entrado a la casa de su madre en San Martín y se habían llevado dinero y varias pertenencias. Al revisar las cámaras de seguridad, la denunciante observó que a las 18.02 una mujer se presentó en la puerta del domicilio, tocó el timbre reiteradas veces y, al notar que no había nadie, se retiró. Minutos después, a las 18.17, varios hombres llegaron al lugar y, con llaves en su poder, entraron sin dificultad. Salieron pocos minutos más tarde con distintos elementos de valor y dinero.

Durante la investigación, la DDI estableció que los mismos delincuentes habían concretado un robo similar en otra vivienda cercana. Según los pesquisas, esta banda —integrada por al menos cuatro personas— abría autos mediante inhibidores de señal y se apoderaba de llaves de domicilios y documentación con las direcciones de sus dueños. Luego realizaban tareas de inteligencia en esas viviendas, esperaban que los moradores salieran y llevaban adelante los saqueos.

Una vez identificados los sospechosos y sus domicilios, se emitieron órdenes de allanamiento y detención. Personal de la DDI San Martín y de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía Bonaerense ejecutó los procedimientos, donde se logró detener a dos de los cuatro acusados: un hombre de 33 años, identificado como J.A., y una mujer de 29, identificada como D.A.. Esta última cumple arresto domiciliario tras ser condenada el 30 de diciembre del año pasado a 3 años y 4 meses de prisión por “Robo agravado” y “Tentativa de robo agravado con efracción”.

En los operativos se secuestró un Mercedes Benz A 200 utilizado para cometer los robos; 10 perfumes y una PlayStation 5 sustraídos en el hecho investigado; la ropa usada por los acusados durante el robo; un boleto de compraventa de un Ford Focus vinculado a la causa; guantes de látex; varios llaveros; cinco celulares; una caja con 47 llaves domiciliarias; un reloj marca Ferrari; cadenas de metal dorado; y herramientas como destornilladores, un críquet y una barreta metálica.

Permancen prófugos dos hombres de 28 años identificados como L.A. y M.S.. Intervienen la UFI 10, la UFI 1 y el Juzgado de Garantías 2 de San Martín.