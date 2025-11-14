En Tigre cayó un grupo señalado por pintar formaciones del Mitre con grafitis







Efectivos de la Policía Federal Argentina realizaron tres allanamientos en Tigre y notificaron a tres sospechosos acusados de vandalizar formaciones de la línea Mitre, tras una denuncia de Trenes Argentinos respaldada por registros fílmicos.

Una banda acusada de vandalizar formaciones de la línea Mitre con grafitis fue desarticulada en el partido de Tigre, luego de una investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por Trenes Argentinos. Las autoridades señalaron que los ataques generaban pérdidas económicas y “un grave trastorno en el servicio ferroviario”, debido a las tareas necesarias para remover la pintura y retirar unidades de circulación.

Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante el operativo en el norte del Conurbano y logró identificar a los presuntos autores gracias al análisis de filmaciones aportadas por la empresa y material relevado en redes sociales. Con la colaboración de la División Individualización Criminal, se reconocieron los rostros de tres sospechosos y se confirmaron sus identidades mediante el Registro Nacional de las Personas.

Según el parte policial, “tras la presentación judicial, la causa quedó en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2 de San Isidro, a cargo de Rodolfo Fernando Domínguez, que encomendó la investigación a los efectivos de la Comisaría Ferrocarril Mitre de la PFA”.

La pesquisa incluyó el estudio de las características de los grafitis y de las firmas utilizadas: “T.R.S.”, “Tripas”, “Naimad” y “Bonks”, que servían como marca del grupo al intervenir distintas formaciones.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Federal Criminal y Correccional N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, ordenó tres allanamientos en domicilios del partido de Tigre.

Durante los procedimientos “se notificó de la causa a los tres investigados y se incautaron más de 100 aerosoles de distintos colores, 64 picos para grafitis, gran cantidad de latas de pintura, pinceles, una balanza de precisión digital, cuatro netbooks, trece celulares y demás documentación de interés”, detallaron las fuentes.

Los sospechosos quedaron a disposición del magistrado interventor y fueron imputados por daño agravado y asociación ilícita. Desde la investigación se remarcó que los ataques provocaban “una importante pérdida económica para la empresa administradora”, además de afectar la frecuencia del servicio al requerir tareas de limpieza que obligan a sacar de funcionamiento las formaciones intervenidas.