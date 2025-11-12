Soledad Martínez impulsó que el PRO mantenga su autonomía política durante el encuentro encabezado por Mauricio Macri

Durante la reunión partidaria presidida por Mauricio Macri, la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, fue una de las principales voces en favor de conservar la independencia del espacio y reafirmar su identidad política.

Según trascendió de fuentes presentes en la reunión, Martínez fue una de las voces más firmes en advertir sobre la necesidad de que el PRO conserve bloques propios en el Congreso nacional y en las legislaturas provinciales. “El objetivo es preservar la identidad del partido y permitirle volver a ser una alternativa nacional”, indicaron allegados a la conducción.

Con el respaldo de Macri y de la propia Martínez, se definió que el PRO no conformará un interbloque con La Libertad Avanza en ninguna de las cámaras del Congreso. De esta manera, el espacio reafirmará su independencia del oficialismo y su identidad dentro de la coalición opositora.

El encuentro, realizado en la sede partidaria de Balcarce al 400, fue presidido por Mauricio Macri en su carácter de titular del PRO. Participaron también Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido; los diputados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y Martín Yeza, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Asimismo, asistieron los legisladores Silvia Lospennato, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Florencia de Sensi, Martín Maquieyra, José Núñez, María Sotolano, Sofía Brambilla, Javier Sánchez Wrba, Gisela Scaglia y Martín Ardohain.

Por el Senado participaron Alfredo de Angeli, Martín Goerling y Victoria Huala. También estuvieron los dirigentes Juan Martín (Río Negro), Humberto Schiavoni (Misiones), Gabriel Pradines (Mendoza), Julio Sahad (La Rioja), Adela Arming y Soher El Sukaria (Córdoba).

Entre los representantes porteños se destacaron Darío Nieto, Patricia Glize, Paola Michielotto y Matías López, junto a los exfuncionarios Hernán Lombardi y Laura Alonso.

La postura de Soledad Martínez fue valorada dentro del partido como una señal de reafirmación institucional, en un contexto de reacomodamiento político de la oposición. Desde su entorno remarcaron que su objetivo es “fortalecer la identidad del PRO como fuerza moderna, con vocación de gestión y mirada nacional”.