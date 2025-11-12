edición 7926 - visitas hoy 19014

Policiales / Tigre

Robó una bicicleta, chocó con una moto y terminó detenido por el COT

Un sujeto fue aprehendido luego de robar una bicicleta en Tigre centro. El rápido accionar del COT y la Policía permitió su captura tras ser embestido por una moto y huir corriendo. Los médicos del SET asistieron a la víctima del hecho.

En Tigre centro, un hombre fue detenido luego de robar una bicicleta en plena vía pública. El hecho ocurrió en horas de la tarde, en la intersección de Paseo Victorica y Colón, cuando el sujeto sustrajo el rodado y fue embestido por una motocicleta. A pesar del impacto, continuó su fuga a pie.


Agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo del personal municipal del Laboratorio de Imágenes (LAIC), lograron rastrear al sospechoso mediante las cámaras de monitoreo. Gracias a este seguimiento, el individuo fue detenido a pocas cuadras del lugar y puesto a disposición de la Justicia.


Los médicos del Sistema de Emergencia Tigre (SET) asistieron tanto a la víctima del robo como al hombre que sufrió el impacto, asegurando que se encuentra fuera de peligro.


Video de la detención

