Jabes Saralegui volverá a Boca tras su préstamo en Tigre

El volante Jabes Saralegui, una de las figuras de Tigre durante 2025, deberá retornar a Boca Juniors al término de su préstamo. El jugador, surgido del club xeneize, es seguido de cerca por Claudio Úbeda de cara a la próxima temporada.

El mediocampista de 22 años, una de las piezas más importantes del “Matador” en la actual temporada, deberá regresar a Boca Juniors al finalizar su cesión en diciembre de 2025.

El volante Jabes Saralegui, actualmente en Tigre, deberá retornar a Boca Juniors una vez que finalice su préstamo con el club de Victoria el 31 de diciembre de 2025. El mediocampista entrerriano de 22 años podría convertirse en una de las piezas más importantes del esquema que prepara Claudio Úbeda para la temporada 2026, en la que el conjunto “xeneize” afrontará triple competencia.

A lo largo de la presente campaña, Saralegui se consolidó como uno de los jugadores más regulares del equipo dirigido por Sebastián Domínguez, siendo clave tanto en la clasificación del Matador a los Playoffs del Torneo Apertura como en su desempeño en el Clausura, donde Tigre aún busca avanzar a las rondas de eliminación directa.

Pese a que se encuentra inactivo por una fisura en el peroné, y sin una fecha definida para su regreso, en Boca lo siguen de cerca y valoran su evolución futbolística. “Es un jugador que conoce la casa y tiene mucho para dar”, reconocen desde el entorno xeneize.

Formado en las divisiones inferiores del club de La Ribera, Saralegui debutó en Primera División bajo la conducción de Diego Martínez. En 2024 disputó 38 encuentros entre el campeonato local, Copa Sudamericana y Copa Argentina, con un gol y una asistencia, antes de ser cedido al elenco de Victoria en busca de mayor continuidad.

En Tigre, su influencia fue mucho más visible en el funcionamiento colectivo que en las estadísticas. A lo largo de 31 partidos en la temporada 2025, sumó tres goles y cuatro asistencias, además de ser una de las piezas de equilibrio en el mediocampo. Su despliegue, presión y capacidad de pase lo convirtieron en un futbolista muy valorado por la hinchada y el cuerpo técnico.

De cara a 2026, Boca afrontará una exigente agenda con Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina, por lo que necesitará reforzar su plantel con jugadores que aporten dinámica y proyección ofensiva. En ese contexto, el regreso de Saralegui es visto como una incorporación interna de peso.

Además del mediocampista entrerriano, el club espera el retorno de otros jugadores cedidos como Oscar Salomón, Marcelo Weigandt, Gonzalo Maroni, Nicolás Orsini y Juan Ramírez, aunque no todos tendrían asegurada su continuidad.