Lanús y Sileoni acordaron ampliar la jornada educativa en San Isidro a partir de 2026

El intendente Ramón Lanús y el ministro Alberto Sileoni se reunieron para definir la ampliación de la jornada educativa en jardines de infantes de San Isidro. Desde 2026, tres establecimientos incorporarán jornada completa y nuevas salas para fortalecer el nivel inicial.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, mantuvieron un encuentro de trabajo para ampliar la jornada educativa y fortalecer el nivel inicial en el distrito. La reunión marcó el inicio de una nueva etapa de cooperación entre el Municipio y la Provincia, orientada a mejorar la oferta educativa local.

Durante el encuentro, se presentó la primera etapa de ampliación de la jornada escolar, que comenzará a implementarse en 2026. Los jardines municipales N°3 de Boulogne y N°4 de Villa Adelina pasarán a funcionar con jornada completa, mientras que el Jardín N°1 de Beccar sumará salas de dos años en ambos turnos.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 en jardines municipales ya están abiertas a través del sitio oficial: https://www.sanisidro.gob.ar/educacioninicial

Estas medidas se suman a las implementadas durante 2025, cuando tres jardines pasaron de jornada simple a doble e incorporaron salas de dos años, lo que permitió mejorar la asistencia y ampliar la presencialidad. En esa misma línea, varias instituciones provinciales serán bimodales —con jornada simple y completa—, entre ellas los jardines 901, 902, 907, 912 y 913. Además, se incorporarán salas para niños de un año en los jardines 901, 904, 906, 907 y 910.

El ministro Alberto Sileoni destacó la importancia del trabajo conjunto con el Municipio: “Este encuentro fue muy importante porque permitió consolidar una mesa de trabajo entre la Provincia y el Municipio en torno a las políticas educativas, especialmente del Nivel Inicial”, expresó. Y añadió: “San Isidro incorporará nuevos jardines a la jornada completa, y desde la Provincia seguiremos acompañando con el reordenamiento del nivel e incorporando instituciones con doble escolaridad y salas de un año”.

Por su parte, el intendente Ramón Lanús subrayó la articulación con la Provincia y valoró los resultados obtenidos: “El año pasado iniciamos una reconfiguración del nivel inicial que nos dio excelentes resultados. Mejoramos la presencialidad y acercamos una propuesta gratuita y de calidad a más familias. Hoy volvemos a apostar por la educación desde la primera infancia, una inversión clave para el futuro de nuestros chicos”, afirmó.

En el marco provincial, 150 jardines de infantes implementarán la doble escolaridad en 2026, como parte del plan de reorganización del Nivel Inicial que impulsa la Dirección General de Cultura y Educación. El objetivo es fortalecer las trayectorias educativas desde edades tempranas.

En San Isidro, funcionan actualmente 12 jardines municipales que desarrollan programas de innovación educativa y de formación docente continua. Además, brindan servicios complementarios como desayuno y merienda, talleres de nutrición y seguridad vial, controles bucales y oftalmológicos, junto con salidas educativas y charlas a las familias.