edición 7925 - visitas hoy 21501

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

“Arte en el Concejo”: el Municipio de Tigre impulsó una jornada para promover el trabajo de artistas locales

Tigre promovió el arte local con una nueva edición de “Arte en el Concejo”
El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición del programa “Arte en el Concejo”, una propuesta que busca fortalecer la producción cultural y artística del distrito. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad en los jardines del HCD junto a artesanos y artistas visuales.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada del programa “Arte en el Concejo”, una propuesta que promueve el desarrollo y la difusión de artistas visuales locales. La actividad se realizó en los jardines del Honorable Concejo Deliberante (HCD) y contó con la participación de vecinos, vecinas y artesanos del distrito.


El encuentro tuvo como eje la exposición de obras vinculadas al territorio y la identidad local. Además, incluyó espectáculos folclóricos en vivo, talleres y actividades lúdicas para toda la comunidad.


El intendente Julio Zamora acompañó la jornada y recorrió los stands, donde dialogó con los expositores sobre sus trabajos y la realidad cultural de los distintos barrios. “Promover el arte y la cultura local es muy importante porque también genera una rueda económica dinámica en el territorio. Es fundamental acompañar a los vecinos y vecinas de Tigre mediante políticas públicas destinadas al crecimiento de la comunidad”, expresó el jefe comunal.


Durante la actividad, el mandatario se interiorizó en las producciones de los artistas y artesanos locales, destacando el valor de su aporte a la vida cultural de Tigre.


Entre las propuestas, se realizaron talleres y capacitaciones orientadas a fomentar la creatividad y el aprendizaje colectivo. Una de las más destacadas fue la actividad de pintura al aire libre del artista Adrián Paiva, que convocó a un gran número de participantes.


Con iniciativas como “Arte en el Concejo”, el Municipio de Tigre busca fortalecer los lazos entre la comunidad y el arte, promoviendo espacios donde la producción cultural tenga visibilidad y acompañamiento institucional.

Últimas Noticias

Lanús y Sileoni acordaron ampliar la jornada educativa en San Isidro a partir de 2026
Lanús y Sileoni acordaron ampliar la jornada educativa en San Isidro a partir de 2026
Tres de cada cuatro autos pagarán menos Patente en la provincia de Buenos Aires en 2026
Tres de cada cuatro autos pagarán menos Patente en la provincia de Buenos Aires en 2026
Paro de colectivos en el AMBA: choferes de Nuevo Halcón y Moqsa siguen sin cobrar y no levantan la medida
Paro de colectivos en el AMBA: choferes de Nuevo Halcón y Moqsa siguen sin cobrar y no levantan la medida
Julio Zamora encabezó un nuevo encuentro del programa Tigre Educa junto a estudiantes del distrito
Julio Zamora encabezó un nuevo encuentro del programa Tigre Educa junto a estudiantes del distrito
El Gobierno eliminó el control estatal sobre las cuotas de los colegios privados
El Gobierno eliminó el control estatal sobre las cuotas de los colegios privados
Federico Stachowiak explicó los alcances del nuevo proyecto de urbanismo que limita la altura de construcciones en Tigre
Federico Stachowiak explicó los alcances del nuevo proyecto de urbanismo que limita la altura de construcciones en Tigre