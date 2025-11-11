“Arte en el Concejo”: el Municipio de Tigre impulsó una jornada para promover el trabajo de artistas locales

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición del programa “Arte en el Concejo”, una propuesta que busca fortalecer la producción cultural y artística del distrito. El intendente Julio Zamora acompañó la actividad en los jardines del HCD junto a artesanos y artistas visuales.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva jornada del programa “Arte en el Concejo”, una propuesta que promueve el desarrollo y la difusión de artistas visuales locales. La actividad se realizó en los jardines del Honorable Concejo Deliberante (HCD) y contó con la participación de vecinos, vecinas y artesanos del distrito.

El encuentro tuvo como eje la exposición de obras vinculadas al territorio y la identidad local. Además, incluyó espectáculos folclóricos en vivo, talleres y actividades lúdicas para toda la comunidad.

El intendente Julio Zamora acompañó la jornada y recorrió los stands, donde dialogó con los expositores sobre sus trabajos y la realidad cultural de los distintos barrios. “Promover el arte y la cultura local es muy importante porque también genera una rueda económica dinámica en el territorio. Es fundamental acompañar a los vecinos y vecinas de Tigre mediante políticas públicas destinadas al crecimiento de la comunidad”, expresó el jefe comunal.

Durante la actividad, el mandatario se interiorizó en las producciones de los artistas y artesanos locales, destacando el valor de su aporte a la vida cultural de Tigre.

Entre las propuestas, se realizaron talleres y capacitaciones orientadas a fomentar la creatividad y el aprendizaje colectivo. Una de las más destacadas fue la actividad de pintura al aire libre del artista Adrián Paiva, que convocó a un gran número de participantes.

Con iniciativas como “Arte en el Concejo”, el Municipio de Tigre busca fortalecer los lazos entre la comunidad y el arte, promoviendo espacios donde la producción cultural tenga visibilidad y acompañamiento institucional.