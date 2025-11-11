Paro de colectivos en el AMBA: choferes de Nuevo Halcón y Moqsa siguen sin cobrar y no levantan la medida

Los trabajadores de las empresas Nuevo Halcón y Moqsa mantienen la medida de fuerza por la falta de pago de los sueldos. En total, siete líneas de colectivos del sur del conurbano bonaerense continúan sin servicio hasta que se abonen los haberes adeudados.

El paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa por la falta de pago de los sueldos a los choferes de las empresas Nuevo Halcón y Moqsa, que operan en el sur del conurbano bonaerense. Los trabajadores informaron que la medida de fuerza seguirá vigente hasta que se abonen los haberes adeudados.

El conflicto comenzó el viernes a la medianoche, luego de que el jueves los conductores de la línea 148 comunicaran por redes sociales que las empresas no habían depositado los salarios correspondientes a noviembre por lo trabajado en octubre. Al cumplirse el quinto día hábil sin pago, se inició el paro.

Todas las líneas del grupo Moqsa, tanto las de carácter nacional como municipal, permanecen afectadas: 159, 219, 372, 584, 603 y 619. Aunque la medida se había levantado brevemente el lunes tras una asamblea gremial, volvió a implementarse desde las 0 del martes.

A través de un comunicado en sus redes oficiales, Nuevo Halcón informó: “Aún persiste la abstención de tareas de nuestros conductores. Por este medio informaremos la normalización del servicio”.

Desde el 1 de noviembre, el boleto mínimo en el AMBA aumentó un 4,1%. Así, el pasaje mínimo en las líneas que circulan por el conurbano bonaerense cuesta $572,86, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a $568,91, siempre abonando con Tarjeta SUBE registrada.