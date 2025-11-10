Tigre venció a Estudiantes y se acerca a los Playoffs del Torneo Clausura 2025

Con gol de Elías Cabrera, el “Matador” se impuso por la mínima en el Estadio José Dellagiovanna y sumó puntos vitales para mantener sus aspiraciones de clasificación a los Playoffs del Torneo Clausura 2025.

Tigre venció 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio José Dellagiovanna, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, y dio un paso importante hacia los Playoffs del Grupo A.

Con esta victoria, el “Matador” de Victoria alcanzó el cuarto puesto con 22 puntos, manteniendo vivas sus aspiraciones de clasificación.

El único tanto del encuentro llegó a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Elías Cabrera realizó una brillante jugada individual. El mediocampista recibió un pase filtrado por el sector izquierdo y, tras acomodarse, remató con precisión desde la medialuna. La pelota se desvió levemente en un defensor y descolocó al arquero, que no logró evitar el gol.

Desde ese momento, Tigre controló el ritmo del juego y administró la posesión con criterio. Estudiantes, en cambio, intentó revertir la situación con pelotazos largos y la velocidad de sus extremos, aunque se topó con una defensa local bien parada, que contuvo cada avance con eficacia.

El panorama se complicó aún más para el conjunto platense a los 42 minutos, cuando Guido Carrillo fue expulsado tras una dura infracción en la disputa de una pelota dividida. El árbitro le mostró la tarjeta roja directa, dejando a su equipo con diez jugadores antes del entretiempo.

En el complemento, Tigre aprovechó la superioridad numérica para dominar las acciones y mantener la presión sobre el arco rival. Con circulación precisa y movilidad constante, el equipo de Diego Dabove generó varias chances claras, aunque sin poder concretar la diferencia en el marcador.

Estudiantes, pese al hombre menos, buscó con algunas aproximaciones aisladas, pero se encontró con una gran actuación del arquero local, que respondió con seguridad en cada intento.

En el tramo final del encuentro, el conjunto de Victoria apostó por la posesión y el orden táctico para sostener la ventaja. La presión alta y la disciplina defensiva resultaron claves para asegurar tres puntos valiosos en su lucha por la clasificación.

El “Matador” cerró la jornada ovacionado por su gente, que reconoció el esfuerzo y la entrega del equipo en una noche que refuerza su confianza rumbo a la recta decisiva del campeonato.