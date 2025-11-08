Aprender Haciendo: el programa de Tigre que impulsa la inclusión digital en las escuelas

El intendente Julio Zamora participó de una nueva jornada del programa Aprender Haciendo, una iniciativa conjunta entre el Municipio de Tigre, Lenovo y United Way Argentina que busca promover la inclusión digital en las escuelas mediante la enseñanza de robótica y programación.

El intendente Julio Zamora encabezó una nueva jornada del programa Aprender Haciendo, que el Municipio de Tigre impulsa para promover la inclusión digital y el aprendizaje tecnológico en las escuelas. El encuentro se desarrolló en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de General Pacheco y reunió a docentes, alumnos y representantes de las empresas Lenovo y United Way Argentina, socios estratégicos de la iniciativa.

Durante la actividad, los estudiantes de escuelas primarias y secundarias expusieron los trabajos de robótica y programación desarrollados durante el año. “El aprendizaje de robótica en las escuelas es fundamental a la hora de acceder a un mundo donde la tecnología es la gran protagonista. Estuvimos junto a docentes visualizando los trabajos que realizaron durante el año”, expresó Zamora, quien subrayó la importancia de mantener la articulación entre el sector público y privado para el desarrollo de la comunidad.

El evento contó con la participación de alumnos de las escuelas primarias N° 14, N° 38 y N° 50, y de los colegios María de Guadalupe y San Pedro Claver. Allí, los estudiantes mostraron proyectos vinculados a la informática y la innovación tecnológica, elaborados en el marco de las clases.

Al finalizar la jornada, la subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, destacó el trabajo conjunto y señaló: “Con el intendente Julio Zamora estamos muy contentos por estas actividades. Le agradecemos a los docentes que llevan adelante estos proyectos junto a los alumnos. Desde el Municipio de Tigre buscamos que este tipo de iniciativas se mantengan en el tiempo y se extiendan a más instituciones educativas”.

El programa Aprender Haciendo, que el Municipio de Tigre desarrolla desde 2022 junto a United Way Argentina y Lenovo, tiene como objetivo incorporar herramientas tecnológicas en las aulas y fortalecer el aprendizaje de robótica y programación en todos los niveles educativos.