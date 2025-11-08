edición 7922 - visitas hoy 20256

Policiales / Tigre

Violento choque en Don Torcuato: una moto impactó de frente contra un camión

El accidente ocurrió en el cruce de Arata y Belgrano, en Don Torcuato. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron el siniestro y activaron el protocolo de emergencia. La motociclista fue trasladada al Hospital de Pacheco, fuera de peligro.

Un violento choque en Don Torcuato dejó como saldo una motociclista hospitalizada, luego de que una moto impactara de frente contra un camión en el cruce de Arata y Belgrano.


El siniestro fue detectado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitieron observar el momento del impacto y coordinar una rápida respuesta.


Según se informó, el hecho ocurrió durante la tarde, cuando la motociclista —que circulaba por Avenida Belgranoperdió el control del rodado y colisionó contra un vehículo de gran porte que transitaba en sentido contrario.


De inmediato, los agentes del COT activaron el protocolo de emergencia y enviaron al lugar una patrulla municipal, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).


La víctima fue trasladada al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco, donde permanece fuera de peligro.


Por su parte, el conductor del camión fue sometido al control de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.


El Municipio de Tigre difundió el video del accidente, que forma parte de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del COT, utilizado para reforzar la prevención y la asistencia en casos de emergencia.


Video del Accidente 

