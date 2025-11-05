Cientos de fieles participaron del encuentro de oración “Unidos por la Familia” en San Isidro

Cientos de fieles participaron en la jornada “Unidos por la Familia”, un encuentro de oración organizado por las iglesias evangélicas de San Isidro en la Primera Iglesia Unida. Con la presencia de autoridades municipales y líderes religiosos, se oró por la familia, la comunidad y el país.

San Isidro, Buenos Aires.– El pasado sábado 1° de noviembre, se realizó en la Primera Iglesia Unida (United Community Church), ubicada en la rotonda de Acassuso, el encuentro de oración “Unidos por la Familia”, organizado por las iglesias cristianas evangélicas de San Isidro.

El evento congregó a casi 400 personas en un clima de alegría y comunión, con la participación de diversas congregaciones de la zona norte. Durante más de dos horas, los asistentes elevaron oraciones por distintos motivos, entre ellos la unidad de la familia, el bienestar del país, la comunidad de San Isidro y las autoridades locales.

Participaron el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Municipio de San Isidro, Lucas Prieto, el vicepresidente de Planificación y Gestión de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), pastor Felipe De Stefani, junto a líderes, pastores y referentes de congregaciones de Villa Adelina, Beccar, Acassuso, San Isidro y otras localidades cercanas.

Actividades y participación comunitaria

La jornada incluyó actividades para niños, un espacio musical con presentaciones en vivo y coreografías a cargo del grupo Jesus Warriors Crew, que fusiona el hip hop y el arte urbano con un mensaje cristiano. El grupo también anticipó su participación en el Festival Esperanza Buenos Aires, que se realizará el 7 y 8 de noviembre en el estadio de Vélez, con entrada libre y gratuita.

Durante los momentos de oración, los pastores Abraham Campos, Rocco Di Troilo, Alejandro Vega y Francisco Villaverde dirigieron la intercesión por distintos temas, guiando a los presentes en plegarias por la unidad espiritual y la fortaleza de los lazos familiares.

El mensaje de ACIERA

En su intervención, el pastor Felipe De Stefani destacó la labor institucional de ACIERA, organización que representa a más de 15.000 iglesias en todo el país. Subrayó la importancia de la personería jurídica religiosa nacional obtenida durante el año y el avance en la incorporación de nuevas provincias.

De Stefani citó el pasaje bíblico Juan 17:20-22, enfatizando la necesidad de mantener la unidad dentro de la iglesia. “Esta labor no es sólo espiritual, sino también institucional, porque la unidad fortalece nuestra misión en todo el país”, afirmó.

Una jornada de fe y comunidad

La tarde, soleada y marcada por un ambiente de fraternidad, reunió a familias y comunidades de fe que pusieron el foco en la importancia central de la familia como base de la sociedad. El encuentro buscó reafirmar valores cristianos, promover la transmisión de la fe y fomentar la unidad entre las iglesias locales bajo principios bíblicos.