Tigre cuestiona la suspensión del tren Mitre durante el fin de semana largo y apunta a la falta de coordinación con Nación

El reclamo del Municipio de Tigre por la suspensión del tren Mitre durante el fin de semana largo vuelve a reflejar la falta de coordinación entre la Nación y los gobiernos locales en materia de transporte y turismo.

El reclamo del Municipio de Tigre contra Trenes Argentinos por la suspensión del servicio del tren Mitre durante el fin de semana largo del 21 al 24 de noviembre sumó un nuevo capítulo a las tensiones entre los gobiernos locales y la administración nacional en torno al transporte público y la planificación turística.

Desde el municipio consideraron que la medida “perjudica directamente a la economía tigrense”, al interrumpir un servicio que “es esencial para la llegada del turismo”. La crítica apunta al Ministerio de Transporte de la Nación, responsable último de la programación ferroviaria, y se produce en un contexto donde los distritos turísticos del conurbano reclaman mayor previsibilidad en la gestión de servicios públicos.

En los últimos años, el tren Mitre —clave para conectar el área metropolitana con el delta y los paseos costeros de Tigre— sufrió interrupciones reiteradas bajo el argumento de “trabajos de renovación de vías”. Sin embargo, la frecuencia de estos cortes genera preocupación entre comerciantes y prestadores de servicios turísticos, que advierten pérdidas de ingresos cada vez que se detiene el servicio.

La decisión del Municipio de formalizar un reclamo ante Trenes Argentinos y el Ministerio de Transporte busca no sólo evitar nuevos cortes en fechas clave, sino también visibilizar el impacto económico que tiene cada interrupción en los distritos que dependen del turismo interno.

En términos políticos, el reclamo también marca una posición de defensa de la autonomía municipal frente a decisiones nacionales que afectan la economía local. Desde el entorno del intendente sostienen que el objetivo no es confrontar, sino “evitar que se repitan errores de planificación que terminan perjudicando a los vecinos y comerciantes de Tigre”.