San Isidro centralizó todos sus semáforos para optimizar el tránsito y la seguridad vial

El Municipio de San Isidro completó la centralización total de sus semáforos, lo que permite supervisar en tiempo real el funcionamiento de la red y agilizar la resolución de fallas. Además, avanza con la renovación de la señalización vial y la fabricación de nueva cartelería.

El Municipio de San Isidro completó la centralización de todos los semáforos del distrito, permitiendo coordinar y supervisar en tiempo real el funcionamiento de la red a través de la Central de Semáforos, un espacio operativo que trabaja las 24 horas, los siete días de la semana.

Desde esta central, el equipo técnico monitorea los cruces de toda la ciudad, detecta fallas y las soluciona de manera inmediata. Esta medida optimiza el trabajo de las cuadrillas y agiliza la resolución de interrupciones en el servicio, contribuyendo a un tránsito más seguro y ordenado.

En paralelo, dentro del Plan de Reparación de Calles y Veredas, se ejecutan tareas de renovación de demarcaciones horizontales y verticales en las principales avenidas. Los trabajos incluyen líneas de circulación, zonas de frenado, ochavas, sendas peatonales, divisores de carriles, paradas de colectivo y flechas de dirección.

Durante el año ya se realizaron más de 40 intervenciones en arterias clave como De Mayo, Avelino Rolón, Andrés Rolón, Bernabé Márquez y Libertador, con un promedio de entre tres y seis trabajos mensuales, tanto programados como correctivos, en horarios diurnos o nocturnos según la complejidad de cada obra.

"Trabajamos todos los días para mejorar el ordenamiento en la ciudad de San Isidro. Brindamos información clara a través de la cartelería de tránsito y de las pinturas en las calles, para que los distintos actores de la movilidad adopten conductas responsables en materia de seguridad vial", expresó Clara Sanguinetti, secretaria de Ambiente y Espacio Público.

Asimismo, en el taller de Señalización Vial de San Isidro, se producen todas las nuevas señales viales que se colocan en el distrito. En este espacio municipal se diseñan, imprimen y preparan los carteles antes de su instalación, garantizando un mantenimiento constante y una rápida respuesta ante daños o reemplazos.

En promedio, el área fabrica entre 300 y 400 carteles mensuales, de acuerdo con las necesidades de las áreas de Obras Públicas y Movilidad, así como por solicitudes de vecinos.

Estas acciones —la centralización semafórica, la renovación de la señalización horizontal y la producción propia de cartelería— forman parte de una política integral orientada a mejorar la circulación y la seguridad vial en todo el territorio de San Isidro.