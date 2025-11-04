Rumbo al centenario: Don Torcuato festejó sus 98 años junto a Julio Zamora y la comunidad

El Municipio de Tigre y el Instituto de Historia de la localidad organizaron un emotivo encuentro en la Plaza Alvear para conmemorar los 98 años de Don Torcuato. Vecinos, instituciones y autoridades recordaron la historia de la ciudad y destacaron el trabajo conjunto rumbo al centenario.

Don Torcuato celebró su 98° aniversario con un emotivo acto organizado por el Municipio de Tigre junto al Instituto de Historia de la localidad, en la Plaza Alvear. El evento reunió a vecinos, autoridades y entidades que compartieron una jornada de música, homenajes y recuerdos sobre la historia y el crecimiento de la ciudad.

El encuentro contó con la presencia del intendente Julio Zamora, quien destacó el valor de la comunidad local y el trabajo conjunto hacia los 100 años de la ciudad. “Estamos muy contentos de acompañar este festejo junto a las instituciones, camino al centenario que será muy importante para toda la comunidad. El Municipio está muy presente en Don Torcuato y con muchas ganas de seguir trabajando”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, Zamora adelantó proyectos para la zona: “Estamos pensando en obras en la pileta del Polideportivo San Martín, como la que tenemos en el nuevo centro deportivo de General Pacheco. Tigre sigue innovando, trabajando con los vecinos y haciendo obras que benefician a la comunidad”, afirmó.

La ceremonia comenzó con un baile del Centro de Jubilados San Marcelo, seguido por el ingreso de las banderas nacional y provincial, portadas por alumnos de las escuelas de Don Torcuato. Luego, los presentes entonaron el Himno Nacional Argentino, y el padre Nacho realizó una bendición especial por el aniversario.

El presidente del Instituto de Historia local, Gabriel Astarloa, resaltó la importancia de la fecha y el acompañamiento municipal. “Rumbo al centenario nos quedan dos años para trabajar juntas todas las instituciones de Don Torcuato. Valoramos mucho la gestión del intendente: el Municipio tiene una presencia muy activa en nuestra comunidad. El futuro teatro será un gran hito para nuestra vida cultural”, señaló.

Tras las palabras de Astarloa, Zamora y las autoridades presentes realizaron una ofrenda floral al busto de Marcelo Torcuato de Alvear, fundador de la ciudad. También participaron miembros del Poder Ejecutivo local, vecinos y representantes de instituciones históricas.

El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, destacó la planificación y el vínculo permanente con los vecinos. “Lo que tenemos planificado desde el equipo del Municipio es hacer las obras necesarias y brindar todos aquellos servicios y programas que puedan hacer crecer a la comunidad de Don Torcuato. También, seguir mejorando el vínculo con toda la sociedad, escuchando las nuevas demandas que existen para transformarlas en soluciones desde el gobierno local”, afirmó.

Como cierre, el Instituto de Historia de Don Torcuato entregó reconocimientos a la Asociación Mutualista y de Fomento de Don Torcuato y a la Parroquia San Marcelo, por su aporte a la comunidad. Finalmente, Zamora ofreció un discurso donde repasó las principales obras en ejecución en la ciudad y reafirmó su compromiso con los vecinos rumbo al centenario.