Primer título histórico de Newman en el Top 12 de la URBA

En su 50° aniversario, Newman logró su primer título del Top 12 de la URBA, venciendo al SIC por 15-3 y desatando la celebración en toda la localidad de Benavídez.

Newman inscribió su nombre en la historia del rugby argentino al conquistar su primer título del URBA Top 12, tras imponerse por 15-3 ante el SIC en el estadio del CASI, en Acassuso. La victoria marcó el fin de una larga espera para la institución de Benavídez, que celebró una consagración largamente anhelada en un ambiente cargado de tensión y expectativa.

El desarrollo del partido estuvo signado por la cautela y la intensidad defensiva desde el inicio. Ambos equipos priorizaron el juego con el pie, evitando riesgos innecesarios y generando escasas oportunidades de quiebre en ataque. En ese contexto, el SIC se mostró más cómodo, apoyándose en la solidez de su defensa y la eficacia de sus tackles.

La primera oportunidad clara para abrir el marcador fue para Newman, aunque Gonzalo Gutiérrez Taboada no logró acertar a los palos desde una posición favorable. El SIC, pese a jugar con un hombre menos por la amonestación de Nicanor Acosta a los 12 minutos, mantuvo la calma y no sufrió sobresaltos en defensa.

La situación se complicó para Newman cuando Faustino Santarelli recibió una tarjeta roja temporal por una acción fuerte. Aprovechando la superioridad numérica, Santiago Pavlovsky sumó los primeros tres puntos para el SIC mediante un penal a los 21 minutos.

Lejos de desmoronarse, Newman intensificó la presión y encontró su recompensa. Gutiérrez Taboada igualó el tanteador con un penal, y poco antes del descanso, Marcelo Brandi apoyó un try que desató la euforia de la hinchada y permitió que su equipo se fuera al entretiempo con ventaja de 8-3.

El envión anímico se trasladó al complemento, donde Newman no solo mantuvo el control del juego, sino que amplió la diferencia. A los 19 minutos del segundo tiempo, Bautista Bosch apoyó un try que, convertido por Gutiérrez Taboada, dejó el marcador 15-3, acercando al equipo de Benavídez a la gloria.

Durante los últimos minutos, Newman exhibió temple y determinación. El conjunto Bordó tomó decisiones acertadas y sostuvo una defensa implacable, neutralizando los intentos del SIC y asegurando un campeonato largamente esperado. La jornada culminó con la celebración de un plantel que finalmente festejó su primer título en la máxima categoría del rugby porteño.

Entre los hinchas más emblemáticos, el expresidente Mauricio Macri destacó el triunfo en redes sociales: “Tremenda alegría! Un día histórico para Newman!!”

Formaciones Final URBA 2025

Newman (15): Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (cap); Rodrigo Díaz de Vivar, Joaquín de la Vega y Faustino Santarelli; Alejandro Urtubey y Pablo Cardinal; Bautista Bosch, Marcelo Brandi y Miguel Prince.

Entrenadores: Santiago Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O’Connor.

Suplentes e ingresos: Beltrán Salese, James Wright, Fermín Perkins, Francisco Lascombes, Jerónimo Ureta y Cruz Ulloa; Lucas Nava y Florencio Llerena.

SIC (3): Bernabé López Fleming; Timoteo Silva, Nicanor Acosta, Carlos Pirán (cap) y Jacinto Campbell; Santiago Pavlovsky y Mateo Albanese; Tomás Meyrelles, Santos Fernández de Oliveira y Andrea Panzarini; Manuel Curuchaga y Ciro Plorutti; Benjamín Chiappe, Ignacio Bottazzini y Marcos Piccinini.

Entrenadores: Eduardo Victorica y Gonzalo Longo.

Suplentes e ingresos: Francisco Calandra, Tomás Legarre Matera y Franco Delger; Tadeo Ledesma Arocena, Ignacio Villegas, Juan Soares Gache y Santos Rubio.

Puntos Primer Tiempo: 21’ Penal Pavlovsky (S); 34’ Penal Gutiérrez Taboada (N); 39’ Try Brandi (N).

Amonestados y expulsados: 12’ Acosta (S); 18’ Santarelli (N).

Puntos Segundo Tiempo: 19’ Try Bosch (N); conversión Gutiérrez Taboada (N).

Árbitro: Tomás Bertazza

Asistentes: Pablo Deluca (h.), Mauro Rossi

TMO: Lucas Galán, Maximiliano Miranda