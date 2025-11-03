Accidente fatal en General Paz: murió un motociclista tras choque con automóvil

Un motociclista de aproximadamente 30 años murió de manera instantánea luego de chocar con un automóvil sobre la Avenida General Paz, a la altura del DOT y la Panamericana, provocando un corte total de tránsito hacia Río de la Plata.

Desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron que la víctima sufrió “lesiones incompatibles con la vida” y que su fallecimiento fue instantáneo. La motocicleta quedó completamente destruida y volcada sobre el asfalto, complicando las tareas de remoción del vehículo.

Las autoridades coordinaron un operativo especial con desvíos hacia vías alternativas, ante la interrupción de la circulación en la zona. Intervinieron personal de Seguridad Vial, Policía de la Ciudad y SAME, que trabajaron en conjunto para asegurar el lugar y atender a los presentes.

Durante el operativo, SAME informó que se atendieron también tres pacientes masculinos mayores directamente en el sitio, utilizando dos dotaciones móviles y una aérea.

Por el momento, la Policía de la Ciudad y las autoridades sanitarias trabajan para reconstruir la mecánica del accidente y determinar las causas exactas del choque. Los conductores fueron advertidos de extremar precauciones al circular en zonas de alto tránsito, especialmente en el enlace entre General Paz y Panamericana.