Comienza el juicio por el crimen del ingeniero Roberto Wolfenson en Pilar

Este lunes 3 de noviembre comienza el juicio oral por el crimen del ingeniero Roberto Wolfenson, ocurrido el 22 de febrero de 2024 en el country La Delfina, Pilar, contra Rosalía Soledad Paniagua, su empleada doméstica.

La mujer está acusada de robo calificado por el uso de arma en forma impropia en concurso real con homicidio criminis causae, lo que implica que durante su tiempo como empleada sustrajo objetos de la vivienda y, para ocultar esos hechos, asesinó a su empleador.

El 23 de febrero de 2024, el profesor de piano de Wolfenson se presentó como de costumbre para dar clases, pero no obtuvo respuesta. Tras varias horas de intento, lograron ingresar y encontraron al ingeniero muerto. Inicialmente, tanto el primer médico que arribó al lugar como el perito determinaron que la causa del fallecimiento era un ACV isquémico, y así lo consignaron en el informe policial. Sin embargo, la actuación de una oficial de la comisaría de Pilar generó sospechas y permitió abrir la investigación, confirmando mediante autopsia que Wolfenson había sido asesinado por estrangulamiento con lazo.

En un principio, la investigación apuntó hacia otras personas, incluida la pareja del ingeniero, pero luego se estableció la culpabilidad de Paniagua. Las cámaras de seguridad fueron determinantes: se la vio con un celular que no le pertenecía y con parches por lesiones recientes. Estas pruebas motivaron un allanamiento en su domicilio, donde se hallaron objetos pertenecientes a la víctima, lo que llevó a su detención.

A pesar de sostener su inocencia y culpar a un supuesto amante de Wolfenson, identificado como Félix, la investigación cerró el círculo y Paniagua será juzgada por el homicidio del ingeniero Wolfenson en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro.