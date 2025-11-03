El intendente Julio Zamora encabezó una nueva edición de la Carrera Comunidad de Tigre en el marco del 112° aniversario de Dique Luján, que reunió a más de mil vecinos en las modalidades 5K competitiva y caminata familiar de 2K. Los ganadores fueron Néstor Cabrera y Vanesa Mereles.

La localidad de Dique Luján celebró su 112° aniversario con una nueva edición de la Carrera Comunidad de Tigre, que reunió a más de mil vecinos y vecinas en una jornada deportiva y familiar. El intendente Julio Zamora acompañó el evento organizado por el Municipio, que incluyó una competencia de 5K y una caminata recreativa de 2K.

“Es una nueva carrera con todos los vecinos participando, haciendo comunidad en una competencia sana. Seguimos con esta actividad en diferentes puntos de Tigre”, expresó Zamora. Luego destacó: “Más de mil vecinos participaron de la competencia y esto se va repitiendo con mucha convocatoria. Son un acierto estos eventos porque reúnen a adultos mayores, niños y todos los miembros de la familia”.

La largada se realizó sobre la avenida 12 de Octubre y la intersección con 9 de Julio, donde los participantes realizaron una entrada en calor dirigida por profesores de los polideportivos municipales.

La secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, remarcó: “Continuamos fomentando la vida sana y los hábitos saludables a través de estas carreras, en donde vemos una gran adhesión. Es una manera distinta de conocer Dique Luján en su aniversario. Todo esto tiene la iniciativa del intendente Julio Zamora, quien acompañó el encuentro y conversó con la comunidad”.

El circuito de los 5K recorrió la avenida 12 de Octubre, 25 de Mayo y Reconquista hasta el camino lindero a la vía, regresando luego al punto de partida. En tanto, los caminantes de 2K desviaron su trayecto por la calle Villanueva antes de retomar el tramo principal.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, expresó: “Tuvimos una gran convocatoria en el marco del aniversario de la localidad. Es una actividad muy importante que hacemos desde Deportes en conjunto con otras áreas del Municipio, donde la gente tiene la posibilidad de compartir en comunidad. Próximamente vamos a estar en Don Torcuato”.

Finalizada la competencia, el intendente Zamora entregó medallas a los ganadores y destacó la importancia de promover espacios que fortalezcan la identidad local. La jornada contó con acompañamiento del Sistema de Emergencias Tigre (SET), el Centro de Operaciones Tigre (COT), la Dirección General de Tránsito, voluntarios de Defensa Civil y puestos de hidratación.

El ganador masculino, Néstor Cabrera, señaló: “Estoy muy contento, es la segunda vez que vengo a las carreras organizadas por el Municipio. Por suerte me pude quedar con el primer puesto. La gestión local no se queda en el centro de la ciudad, sino que organiza competencias en distintos puntos del distrito, lo que une más a la comunidad. La organización fue excelente”.

Por su parte, la ganadora femenina, Vanesa Mereles, expresó: “La pasé muy lindo, con un recorrido hermoso. Me encanta que sea gratuita para que cualquiera pueda participar y fomentar el deporte. Estaba bien organizada desde temprano, y cuando me sentí mal enseguida me asistieron desde la ambulancia”.