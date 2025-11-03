José C. Paz: un conductor detenido por el choque que mató a una pareja y dejó grave a su hija

Un joven de 23 años fue detenido acusado de doble homicidio culposo tras embestir con su camioneta Amarok a un Renault 12 donde viajaba una familia. El matrimonio murió en el acto y su hija mayor, de 14 años, permanece internada en grave estado.

Una pareja murió y su hija adolescente permanece internada en grave estado tras un violento accidente ocurrido en José C. Paz el viernes por la noche. El conductor de una camioneta Volkswagen Amarok, identificado como Michael Jean Carballo, de 23 años, fue detenido y está acusado de doble homicidio culposo.

El siniestro ocurrió cerca de las 23.30 del viernes, en el cruce de la Ruta 197 y Mendoza, a metros de una plaza con juegos infantiles. En ese punto, la camioneta de Carballo chocó de frente contra un Renault 12 en el que viajaban Enzo y Eliana Benítez junto a sus tres hijos de 14, 11 y 7 años. El impacto fue tan violento que ambos adultos murieron en el acto.

Fuentes policiales informaron que una de las víctimas salió despedida del vehículo por la fuerza del golpe. La hija mayor de la pareja, de 14 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde permanece internada con pronóstico reservado. Los dos menores restantes resultaron ilesos y quedaron al cuidado de su abuela.

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo, aunque la Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo del doctor Rubén Moreno, espera los análisis de sangre y orina para confirmar si conducía bajo el efecto de alcohol o estupefacientes. También se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas para determinar la velocidad al momento del impacto.

Según señalaron fuentes del caso, “la camioneta iba a 160 kilómetros por hora; en esa velocidad quedó clavado el velocímetro”, aunque esa información será verificada una vez concluidos los peritajes.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de José C. Paz, personal de Prevención Urbana y agentes de la Secretaría de Seguridad local, quienes brindaron asistencia y contención a los familiares de las víctimas.

Las autoridades confirmaron que el conductor de la Amarok viajaba solo al momento del siniestro y no sufrió heridas. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona, que podrían ser clave para reconstruir la mecánica del hecho.

Mientras tanto, en redes sociales, allegados a la familia Benítez iniciaron una colecta solidaria para afrontar los gastos del sepelio. Los vecinos recordaron que las víctimas pertenecían a una comunidad evangélica local.