Con una gran convocatoria, se lanzó la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre

En el Municipio de Tigre, se presentó oficialmente la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre (FES Tigre), un nuevo espacio de organización y representación que busca fortalecer la participación estudiantil y construir una voz común para las y los jóvenes del distrito.

El lanzamiento contó con una gran convocatoria de representantes de escuelas técnicas, secundarias e institutos de diversas localidades. Durante el encuentro se anunció la conformación de la primera conducción de la FES Tigre.

La conducción quedó integrada por Dante Rodé (Escuela Técnica N°3) como presidente; Paula Gómez (Secundaria N°8) como vicepresidenta; Joaquín Carabajal (Escuela Técnica N°2) como secretario general; y Alma Barcala (Escuela Técnica N°5) como tesorera.

Los vocales titulares son:



Jazmín Aguirre (Secundaria N°8)



Tomás Pauletic (Escuela Técnica N°5)



Mía Robledo (Escuela Técnica N°4)



Tobías Sotelo (Escuela Técnica N°2)



Valentina Cejas (Escuela Técnica N°1)



La FES Tigre está integrada por los centros de estudiantes de las siguientes instituciones:



Escuela Técnica N°2



Escuela Técnica N°3



Escuela Técnica N°4



Escuela Técnica N°5



Secundaria N°1



Secundaria N°7



Secundaria N°8



Secundaria N°9 “Marcos Sastre”



Secundaria N°10



Secundaria N°28



Secundaria N°39



Instituto Talar



Colegio Don Orione



Además, se informó que varias escuelas se encuentran en proceso de constituir sus centros de estudiantes, y que próximamente se sumarán a la federación.

Desde la organización también invitaron a sumarse a las instituciones que aún no forman parte del espacio común: Escuela Técnica N°1, Secundaria N°2, Secundaria N°19, Secundaria N°21 y Secundaria N°47.

Durante la presentación, el presidente de la FES Tigre, Dante Rodé, expresó: “Queremos una federación amplia, donde todas las escuelas tengan voz. No importa si pensamos distinto: lo importante es que los estudiantes de Tigre tengamos un lugar para encontrarnos, debatir y construir juntos”.

El lanzamiento de la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre marca un nuevo capítulo en la organización estudiantil del distrito, con el propósito de promover la participación activa, defender los derechos de los estudiantes y acompañar la transformación educativa con protagonismo juvenil.