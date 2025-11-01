edición 7916 - visitas hoy 626

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Con una gran convocatoria, se lanzó la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre

Jóvenes de escuelas de Tigre conformaron la Federación de Estudiantes SecundariosJóvenes de escuelas de Tigre conformaron la Federación de Estudiantes Secundarios
Con representantes de escuelas técnicas, secundarias e institutos de todo el distrito, se presentó la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre (FES Tigre), un nuevo espacio que busca fortalecer la participación y la representación juvenil en el ámbito educativo local.

En el Municipio de Tigre, se presentó oficialmente la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre (FES Tigre), un nuevo espacio de organización y representación que busca fortalecer la participación estudiantil y construir una voz común para las y los jóvenes del distrito.


El lanzamiento contó con una gran convocatoria de representantes de escuelas técnicas, secundarias e institutos de diversas localidades. Durante el encuentro se anunció la conformación de la primera conducción de la FES Tigre.


La conducción quedó integrada por Dante Rodé (Escuela Técnica N°3) como presidente; Paula Gómez (Secundaria N°8) como vicepresidenta; Joaquín Carabajal (Escuela Técnica N°2) como secretario general; y Alma Barcala (Escuela Técnica N°5) como tesorera.


Los vocales titulares son:



  • Jazmín Aguirre (Secundaria N°8)

  • Tomás Pauletic (Escuela Técnica N°5)

  • Mía Robledo (Escuela Técnica N°4)

  • Tobías Sotelo (Escuela Técnica N°2)

  • Valentina Cejas (Escuela Técnica N°1)


La FES Tigre está integrada por los centros de estudiantes de las siguientes instituciones:



  • Escuela Técnica N°2

  • Escuela Técnica N°3

  • Escuela Técnica N°4

  • Escuela Técnica N°5

  • Secundaria N°1

  • Secundaria N°7

  • Secundaria N°8

  • Secundaria N°9 “Marcos Sastre”

  • Secundaria N°10

  • Secundaria N°28

  • Secundaria N°39

  • Instituto Talar

  • Colegio Don Orione


Además, se informó que varias escuelas se encuentran en proceso de constituir sus centros de estudiantes, y que próximamente se sumarán a la federación.



Desde la organización también invitaron a sumarse a las instituciones que aún no forman parte del espacio común: Escuela Técnica N°1, Secundaria N°2, Secundaria N°19, Secundaria N°21 y Secundaria N°47.


Durante la presentación, el presidente de la FES Tigre, Dante Rodé, expresó: “Queremos una federación amplia, donde todas las escuelas tengan voz. No importa si pensamos distinto: lo importante es que los estudiantes de Tigre tengamos un lugar para encontrarnos, debatir y construir juntos”.


El lanzamiento de la Federación de Estudiantes Secundarios de Tigre marca un nuevo capítulo en la organización estudiantil del distrito, con el propósito de promover la participación activa, defender los derechos de los estudiantes y acompañar la transformación educativa con protagonismo juvenil.

Últimas Noticias

Julio Zamora: “Es un orgullo que Tigre sea el mejor posicionado de zona norte en los Juegos Bonaerenses”
Julio Zamora: “Es un orgullo que Tigre sea el mejor posicionado de zona norte en los Juegos Bonaerenses”
Dramático rescate en el río Reconquista: el COT Tigre asistió a un grupo de jovenes atrapados en un kayak
Dramático rescate en el río Reconquista: el COT Tigre asistió a un grupo de jovenes atrapados en un kayak
Tras la renuncia de Guillermo Francos, Javier Milei designa a Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete
Tras la renuncia de Guillermo Francos, Javier Milei designa a Manuel Adorni como nuevo Jefe de Gabinete
Axel Kicillof se reunió con más de 40 intendentes tras las críticas de Cristina Kirchner
Axel Kicillof se reunió con más de 40 intendentes tras las críticas de Cristina Kirchner
Julio Zamora sobre las elecciones: “La gente votó con dolor y por no volver al pasado”
Julio Zamora sobre las elecciones: “La gente votó con dolor y por no volver al pasado”
Vicente López incorporó nuevas patrullas y motos de última generación para reforzar la seguridad en los barrios
Vicente López incorporó nuevas patrullas y motos de última generación para reforzar la seguridad en los barrios