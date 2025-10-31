Vicente López incorporó nuevas patrullas y motos de última generación para reforzar la seguridad en los barrios

El municipio incorporó camionetas híbridas Toyota Corolla Cross y motos Kawasaki Versys 650cc equipadas con tecnología de última generación, como parte del plan integral de seguridad impulsado por la intendenta Soledad Martínez.

Vicente López presentó una nueva flota de camionetas y motos de última generación que ya patrullan las calles del distrito. La incorporación forma parte del sistema integral de seguridad municipal, que busca brindar una respuesta más rápida y eficiente ante emergencias o hechos delictivos.

La intendenta Soledad Martínez encabezó la presentación y destacó que el objetivo es reforzar la presencia en todos los barrios.

“Seguimos incorporando más equipamiento para la patrulla municipal. En este caso sumamos nuevas patrullas, un nuevo modelo de camionetas mucho más modernas, con mejor tecnología y más ágiles, para que se puedan mover por cada rincón de Vicente López. También sumamos un nuevo modelo de moto para la patrulla motorizada”, señaló la jefa comunal.

En esta etapa se incorporaron cinco motocicletas Kawasaki Versys 650cc y cinco camionetas Toyota Corolla Cross. Las camionetas, por su tecnología híbrida, reducen el impacto ambiental y los costos de combustible, además de ofrecer mayor maniobrabilidad urbana.

Por su parte, las motos están equipadas con balizas, sirena y sistema de localización automática (AVL), lo que permite mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo o persecuciones.

Martínez remarcó que la medida se enmarca en un plan de seguridad integral, y no como una acción aislada.

“Siempre decimos en Vicente López que una medida aislada no puede solucionar un problema. Sumamos patrullas, sumamos motos, pero es parte de un sistema integral. Hace poco inauguramos ESCUDO, la nueva central de seguridad, con toda la tecnología. Cuenta con el Despacho Unificado, donde todas las fuerzas de seguridad trabajan en el mismo lugar: Defensa Civil, SAME, Tránsito. Eso hace que nuestros recursos sean más eficientes y que podamos atrapar a los delincuentes que vienen a Vicente López”, afirmó.

La intendenta también hizo referencia al rol activo del municipio frente a la falta de políticas de seguridad a nivel provincial.

“En Vicente López el municipio es el que se hace cargo de verdad de la seguridad de nuestros vecinos. Somos nosotros los que invertimos recursos. La política de seguridad del gobernador está ausente, pero eso no nos detiene. Hoy incorporamos patrullas y motos, y vamos a seguir trabajando en la misma línea para combatir la inseguridad de todos los días”, sostuvo Martínez.