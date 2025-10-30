Zamora escuchó reclamos y proyectó el futuro de Pacheco junto a comerciantes locales

El intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con comerciantes de General Pacheco con el objetivo de intercambiar ideas, analizar la coyuntura económica y dialogar sobre las necesidades y proyectos de la ciudad. La reunión tuvo lugar en el Club de Leones, donde el jefe comunal reafirmó el compromiso del Municipio con los vecinos y vecinas del distrito.
Durante la jornada, Zamora destacó la importancia del diálogo permanente con el sector comercial y subrayó el rol del Estado local en momentos de dificultades. “Estamos con el oído atento frente a los problemas que se van planteando, sobre todo en un momento de crisis donde el Municipio, el comerciante y el vecino no son ajenos”, expresó el intendente.
El jefe comunal explicó que el encuentro permitió abordar diversas problemáticas del centro comercial de General Pacheco, sus desafíos actuales y las proyecciones para los próximos años. “Hablamos de distintas problemáticas del centro comercial, sobre su desarrollo y la posibilidad de pensar una ciudad mejor para los próximos años. Nos contaron de las dificultades que vive el comerciante, vinculadas a la situación económica, y eso hace que tengamos que utilizar el ingenio y trabajar juntos para mejorar Tigre”, sostuvo.
En esa línea, Zamora valoró el potencial de la localidad dentro del distrito. “General Pacheco tiene el centro comercial más grande del distrito y debemos hacer todo lo posible para que siga estando lindo. Estamos con el oído atento a los problemas que se van planteando en la ciudad, sobre todo en un momento de crisis económica donde el Municipio, el comerciante y el vecino no son ajenos. Tenemos que pensar juntos cómo transitamos esta situación y logramos un futuro más esperanzador”, concluyó.
Durante el encuentro se trataron temas vinculados a la caída de ventas, la urbanización de la localidad, las futuras obras públicas, y el acompañamiento del Municipio a los comerciantes, además de la situación económica a nivel local y nacional.