Zamora escuchó reclamos y proyectó el futuro de Pacheco junto a comerciantes locales

El intendente de Tigre encabezó un encuentro con referentes del centro comercial en el Club de Leones de General Pacheco, donde escuchó inquietudes del sector y destacó la necesidad de trabajar en conjunto ante la crisis económica.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con comerciantes de General Pacheco con el objetivo de intercambiar ideas, analizar la coyuntura económica y dialogar sobre las necesidades y proyectos de la ciudad. La reunión tuvo lugar en el Club de Leones, donde el jefe comunal reafirmó el compromiso del Municipio con los vecinos y vecinas del distrito.

Durante la jornada, Zamora destacó la importancia del diálogo permanente con el sector comercial y subrayó el rol del Estado local en momentos de dificultades. “Estamos con el oído atento frente a los problemas que se van planteando, sobre todo en un momento de crisis donde el Municipio, el comerciante y el vecino no son ajenos”, expresó el intendente.

El jefe comunal explicó que el encuentro permitió abordar diversas problemáticas del centro comercial de General Pacheco, sus desafíos actuales y las proyecciones para los próximos años. “Hablamos de distintas problemáticas del centro comercial, sobre su desarrollo y la posibilidad de pensar una ciudad mejor para los próximos años. Nos contaron de las dificultades que vive el comerciante, vinculadas a la situación económica, y eso hace que tengamos que utilizar el ingenio y trabajar juntos para mejorar Tigre”, sostuvo.

En esa línea, Zamora valoró el potencial de la localidad dentro del distrito. “General Pacheco tiene el centro comercial más grande del distrito y debemos hacer todo lo posible para que siga estando lindo. Estamos con el oído atento a los problemas que se van planteando en la ciudad, sobre todo en un momento de crisis económica donde el Municipio, el comerciante y el vecino no son ajenos. Tenemos que pensar juntos cómo transitamos esta situación y logramos un futuro más esperanzador”, concluyó.

Durante el encuentro se trataron temas vinculados a la caída de ventas, la urbanización de la localidad, las futuras obras públicas, y el acompañamiento del Municipio a los comerciantes, además de la situación económica a nivel local y nacional.