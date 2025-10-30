edición 7913 - visitas hoy 43951

Tigre

Avanza la construcción del nuevo mirador en el Puerto de Frutos de Tigre

El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió la obra que se ejecuta sobre el río Luján, donde se construye un mirador peatonal con vistas al Delta. El proyecto busca crear un nuevo espacio público para vecinos y turistas.

 


El Municipio de Tigre avanza con la construcción del nuevo mirador en el Puerto de Frutos, una obra que busca generar un espacio público con vista al río Luján y al entorno natural del Delta. El intendente de Tigre, Julio Zamora, recorrió los trabajos y dialogó con comerciantes de la zona sobre los avances del proyecto.


El mirador se levanta en el punto donde desemboca la calle Las Casuarinas, sobre el borde del río. El objetivo es crear un paseo peatonal que permita a vecinos, vecinas y turistas disfrutar de una vista privilegiada del paisaje natural del distrito.


Durante la recorrida, Zamora destacó la importancia del turismo como motor económico local. “El turismo es una de las herramientas económicas más importantes para el desarrollo de nuestra comunidad. Esta obra va a ser muy atractiva para los miles de turistas que vienen a visitarnos. Se trata del mirador del puerto con un total de 100 metros lineales de acceso al río, para poder contemplar la riqueza de nuestro Delta. Vamos a seguir trabajando para que este Puerto de Frutos siga siendo el principal punto de atracción turístico del Municipio”, expresó el jefe comunal.


La estructura del mirador está compuesta por una viga sobre el tablestacado, sobre la cual se ejecutan la losa y los bancos longitudinales de hormigón, integrados en un mismo conjunto estructural.


Hasta el momento se concretaron 45 metros de viga con tabiques de hormigón que servirán de base para los bancos. Actualmente se avanza con la preparación de los 35 metros restantes, que serán hormigonados en las próximas etapas hasta completar los 100 metros totales de la estructura.


El proyecto forma parte del plan municipal de puesta en valor del Puerto de Frutos, orientado a fortalecer su infraestructura y consolidarlo como punto turístico central del partido de Tigre.


