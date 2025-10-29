Vuelve el Salón Náutico Argentino a San Fernando con más de 200 embarcaciones

El Municipio de San Fernando y la CACEL organizan la 24ª edición del Salón Náutico Argentino, que se realizará en el Parque Náutico los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de noviembre. Habrá embarcaciones, stands de marcas, espectáculos y actividades para toda la familia.

El Salón Náutico Argentino regresa a San Fernando en su 24ª edición, con más de 200 embarcaciones en exhibición, tecnología para la navegación y actividades para toda la familia. El evento se desarrollará en el Parque Náutico (Almirante Martín y el río) los días viernes 7, sábado 8, domingo 9, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre, de 13 a 21 horas.

Organizado en conjunto por el Municipio de San Fernando y la CACEL (Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas), el salón se consolida como la exposición náutica más importante del país, con stands de reconocidas marcas, charlas especializadas, espectáculos, foodtrucks y actividades junto al río.

Para los interesados en asistir, se encuentra disponible la preventa de entradas y toda la información adicional en el sitio web oficial: www.salonnauticoargentino.com.ar

El Salón Náutico Argentino combina la presentación de las últimas innovaciones tecnológicas en embarcaciones con una propuesta familiar, ofreciendo una experiencia completa para los visitantes de todas las edades.