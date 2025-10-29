edición 7912 - visitas hoy 36108

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

Llega a San Isidro la Fiesta de las Colectividades con gastronomía y danzas de más de 35 países

San Isidro celebra una nueva Fiesta de las Colectividades con sabores y culturas del mundo en Villa Adelina
El domingo 2 de noviembre, el Golf de Villa Adelina será sede de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades de San Isidro. Con entrada libre y gratuita, habrá gastronomía típica, música y danzas de más de 35 países y comunidades extranjeras.

San Isidro se prepara para una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, un evento que reúne a comunidades extranjeras, gastronomía internacional y expresiones culturales de distintas regiones del mundo. La cita será el domingo 2 de noviembre, de 10.30 a 18.30, en el Golf de Villa Adelina (Luis María Drago 299), con entrada libre y gratuita.


El encuentro busca celebrar la diversidad cultural y fomentar la integración entre los vecinos a través de la música, la danza y los sabores típicos de más de 35 países.


Organizada por el Consejo Municipal de Extranjeros de San Isidro, la jornada contará con puestos gastronómicos, shows en vivo y grupos de danza que representarán las tradiciones de distintas colectividades residentes en el distrito.


Además, participarán los Scouts de San Isidro, el proyecto “Los Huerteros” y “Café Positivo”, que promueven la inclusión social y el trabajo comunitario.


Entre las colectividades confirmadas se destacan la Agrupación Tradicional Argentina “El Lazo”, la Asociación Abrazo Migrante Venezuela, la Asociación China Zona Norte, la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Dante Allighieri, la Asociación Peruana de San Isidro, la Asociación Paraguaya Zona Norte, la Asociación Ucraniana de Cultura Posvita, el Centro Cultural Armenio de San Isidro, el Grupo Mladika Eslovenia, Menar A.C. (México en Argentina), el Centro Cultural Guaraní “José Asunción Flores”, la Asociación Siciliana de Zona Norte (ASBAN), el Club Social y Deportivo Austria San Isidro, y el Club de Leones de Béccar, entre otros.


El evento contará también con la participación de asociaciones de países como Brasil, Bolivia, Líbano, España, Lituania y Austria, además de agrupaciones argentinas que difunden las costumbres locales.


La Fiesta de las Colectividades se consolida como una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural sanisidrense, ofreciendo una jornada familiar con entrada gratuita y una propuesta que combina identidad, tradición y convivencia multicultural.

Últimas Noticias

Cámaras del COT permitieron detener a un hombre tras un episodio de violencia de género en General Pacheco
Cámaras del COT permitieron detener a un hombre tras un episodio de violencia de género en General Pacheco
Edicto: Transferencia de fondo de comercio

ANDREA ROMINA GARCIA CUIT 27-30527988-4 transfiere el fondo de MUEBLERIA-VENTA DE ARTICULOS DE DECORACION Y ACCESORIOS AFINES. (Expediente de habilitación Nº 4112-26644/24) sito en la calle Avenida Angel Torcuato de alvear 2848/52 de la ciudad de Don Torcuato, Partido de Tigre Pcia. de Buenos Aires, transfiere a Comunidad Deco Siglo XXI CUIT 30-71905977-1 .

Autopistas del Sol inició la etapa 4 del plan de repavimentación sustentable en el Acceso Norte
Autopistas del Sol inició la etapa 4 del plan de repavimentación sustentable en el Acceso Norte
Tigre realizó una clínica deportiva para jóvenes en la nueva pista de atletismo “Abel Acevedo”
Tigre realizó una clínica deportiva para jóvenes en la nueva pista de atletismo “Abel Acevedo”
Don Torcuato: el Municipio de Tigre realizó un nuevo operativo de servicios para la comunidad
Don Torcuato: el Municipio de Tigre realizó un nuevo operativo de servicios para la comunidad
San Isidro: el 147 superó las 100 consultas diarias y alcanzó un 85% de satisfacción entre vecinos
San Isidro: el 147 superó las 100 consultas diarias y alcanzó un 85% de satisfacción entre vecinos