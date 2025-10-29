Llega a San Isidro la Fiesta de las Colectividades con gastronomía y danzas de más de 35 países

El domingo 2 de noviembre, el Golf de Villa Adelina será sede de una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades de San Isidro. Con entrada libre y gratuita, habrá gastronomía típica, música y danzas de más de 35 países y comunidades extranjeras.

San Isidro se prepara para una nueva edición de la Fiesta de las Colectividades, un evento que reúne a comunidades extranjeras, gastronomía internacional y expresiones culturales de distintas regiones del mundo. La cita será el domingo 2 de noviembre, de 10.30 a 18.30, en el Golf de Villa Adelina (Luis María Drago 299), con entrada libre y gratuita.

El encuentro busca celebrar la diversidad cultural y fomentar la integración entre los vecinos a través de la música, la danza y los sabores típicos de más de 35 países.

Organizada por el Consejo Municipal de Extranjeros de San Isidro, la jornada contará con puestos gastronómicos, shows en vivo y grupos de danza que representarán las tradiciones de distintas colectividades residentes en el distrito.

Además, participarán los Scouts de San Isidro, el proyecto “Los Huerteros” y “Café Positivo”, que promueven la inclusión social y el trabajo comunitario.

Entre las colectividades confirmadas se destacan la Agrupación Tradicional Argentina “El Lazo”, la Asociación Abrazo Migrante Venezuela, la Asociación China Zona Norte, la Asociación Italiana de Socorros Mutuos Dante Allighieri, la Asociación Peruana de San Isidro, la Asociación Paraguaya Zona Norte, la Asociación Ucraniana de Cultura Posvita, el Centro Cultural Armenio de San Isidro, el Grupo Mladika Eslovenia, Menar A.C. (México en Argentina), el Centro Cultural Guaraní “José Asunción Flores”, la Asociación Siciliana de Zona Norte (ASBAN), el Club Social y Deportivo Austria San Isidro, y el Club de Leones de Béccar, entre otros.

El evento contará también con la participación de asociaciones de países como Brasil, Bolivia, Líbano, España, Lituania y Austria, además de agrupaciones argentinas que difunden las costumbres locales.

La Fiesta de las Colectividades se consolida como una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural sanisidrense, ofreciendo una jornada familiar con entrada gratuita y una propuesta que combina identidad, tradición y convivencia multicultural.