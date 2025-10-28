San Isidro: el 147 superó las 100 consultas diarias y alcanzó un 85% de satisfacción entre vecinos

En septiembre, el Centro de Atención al Vecino de San Isidro gestionó más de 3000 consultas a través de la línea 147, con foco en alumbrado, higiene urbana y arbolado, y obtuvo un 85% de calificación máxima de satisfacción.

El Centro de Atención al Vecino de San Isidro gestionó durante septiembre 3121 consultas a través de la línea gratuita 147, disponible las 24 horas, los 365 días del año. El servicio alcanzó un promedio de 104 consultas diarias, con mayor actividad de lunes a miércoles, especialmente entre las 9 y las 15 horas.

Las principales temáticas representaron el 50% de las consultas e incluyeron alumbrado público, higiene urbana, arbolado y tránsito, gestionadas por la empresa CLIBA. En comparación con agosto, se observó una ligera disminución: las consultas sobre alumbrado pasaron de 374 a 350, las de arbolado bajaron un 5% y las de higiene urbana un 4%.

Un 15% de las consultas correspondió al sistema de estacionamiento medido, implementado a principios de 2025. Desde entonces, el Centro permite consultar sobre la aplicación San Isidro Estaciona, comercios adheridos y servicio de grúas, agilizando la resolución de dudas de los vecinos.

“Los vecinos ya conocen las distintas líneas de contacto, lo que optimiza la atención. Estamos muy orgullosos de que el 85% de los encuestados haya calificado nuestro servicio con la calificación más alta”, destacaron desde el Municipio.

Inaugurado en mayo de 2024, el Centro centraliza las gestiones municipales, excepto denuncias de seguridad, que se canalizan a través del Centro de Operaciones Municipal (COM) o el programa Ojos en Alerta, y consultas de salud, atendidas por el Centro de Atención Telefónica 4707-1900.

Para mejorar la eficiencia, el Municipio incrementó la cantidad de operadores y modernizó la tecnología, permitiendo a los agentes gestionar consultas y derivarlas directamente a las áreas correspondientes en un sistema unificado, asegurando respuestas rápidas y seguimiento efectivo de las resoluciones.

San Isidro es uno de los pocos distritos de la provincia con un sistema telefónico centralizado, diseñado para simplificar trámites y garantizar un seguimiento eficiente, consolidando la línea 147 como un canal confiable para los vecinos.