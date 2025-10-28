Polémica por la moneda del Banco Central que homenajea el gol de 1986 sin mencionar a Maradona

El Banco Central presentó una moneda de plata conmemorativa del Mundial 2026 inspirada en el gol a Inglaterra de 1986. El lanzamiento generó críticas por no mencionar a Diego Armando Maradona, autor del tanto histórico.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial FIFA 2026, inspirada en el segundo gol argentino ante Inglaterra durante los cuartos de final del Mundial de México 1986.

El lanzamiento generó polémica inmediata, ya que no se mencionó a Diego Armando Maradona, autor del tanto que marcó la historia del fútbol argentino.

En su publicación oficial en la red social X, el organismo estatal informó: “El reverso ilustra la jugada del segundo gol argentino del 22 de junio de 1986 en el partido contra la selección inglesa, del que se cumplirán 40 años en 2026.”

La ausencia de toda referencia a Maradona desató una ola de críticas y reclamos de hinchas, coleccionistas y usuarios en redes, que calificaron el gesto como una omisión inaceptable hacia una de las figuras más emblemáticas del país.

Algunos comentarios atribuyeron la falta de mención a la influencia del gobierno nacional, mientras que otros la interpretaron como un error comunicacional del Banco Central.

En cualquier caso, la decisión convirtió un lanzamiento pensado como homenaje en un debate público sobre los símbolos nacionales y la memoria futbolística.

Según los detalles difundidos por el BCRA, la moneda es de plata 925, tiene un valor simbólico de 10 dólares, diámetro de 40 milímetros, peso de 27 gramos y canto estriado. Fue diseñada por el equipo técnico del Banco Central y acuñada por la Real Casa de Moneda de España – Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Cada ejemplar se entrega en una cápsula acrílica con estuche y certificado de autenticidad.

La entidad destacó además que Argentina participa por sexta vez en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA, tras hacerlo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Pese a su valor simbólico y atractivo para coleccionistas, la moneda quedó envuelta en la controversia. La omisión del nombre de Maradona transformó lo que buscaba ser un tributo al fútbol nacional en un caso de repercusión negativa para el Banco Central, que volvió a quedar bajo la mirada crítica del público.