San Isidro implementó cambios de circulación en Villa Adelina para mejorar el tránsito y la seguridad vial

El Municipio de San Isidro transformó el sentido de dos calles en Villa Adelina para optimizar la circulación vehicular, reducir la congestión y reforzar la seguridad vial.

El Municipio de San Isidro implementó desde hoy una reconfiguración vial en Villa Adelina, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito, reducir la congestión y reforzar la seguridad vial. La medida convierte dos calles de doble sentido en calles de sentido único, buscando además disminuir el ruido urbano y las emisiones de carbono.

Las calles afectadas por los cambios son Luis María Drago, entre Amancio Alcorta y Comandante Luis Piedrabuena, y Perito Moreno, entre Avenida Bernardo Ader y Amancio Alcorta.

Nuevos sentidos de circulación



Luis María Drago: ahora tendrá sentido único de Oeste a Este en un tramo de ocho cuadras, desde Amancio Alcorta hasta Cmte. Luis Piedrabuena.

Antes de la modificación, esta calle de siete metros de ancho sufría alta congestión debido al estacionamiento en ambos lados.

Con el cambio, se elimina una fase semafórica en la intersección con Avenida Bernardo Ader , optimizando los tiempos y mejorando la fluidez vehicular en toda la zona.

Además, se elimina el giro a la izquierda desde Avenida Bernardo Ader hacia Luis María Drago en sentido Oeste.

Los conductores que necesiten dirigirse hacia el Oeste podrán utilizar las calles Los Plátanos o La Calandria como vías alternativas.

Perito Moreno: pasa a tener sentido único de Este a Oeste en un tramo de cinco cuadras, entre Avenida Bernardo Ader y Amancio Alcorta.

Esta medida busca reducir la congestión en las esquinas y mejorar la previsibilidad de las maniobras vehiculares.

Quienes circulen hacia el Este podrán optar por las calles Boedo o Martín Céspedes como alternativas.



Implementación y señalización

Para garantizar la correcta puesta en marcha de los cambios, la Subsecretaría de Movilidad del Municipio realizó tareas de demarcación horizontal, instalación de señalización vertical y reemplazo de nomencladores.

Las autoridades locales destacaron que estos ajustes permitirán lograr un tránsito más ordenado, con menos siniestros viales y mayor seguridad peatonal, además de reducir la contaminación sonora y mejorar la disponibilidad de espacios para estacionamiento.