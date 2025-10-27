edición 7911 - visitas hoy 2480

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

San Isidro

San Isidro implementó cambios de circulación en Villa Adelina para mejorar el tránsito y la seguridad vial

El Municipio de San Isidro modificó el sentido de dos calles en Villa Adelina para optimizar el tránsito
El Municipio de San Isidro transformó el sentido de dos calles en Villa Adelina para optimizar la circulación vehicular, reducir la congestión y reforzar la seguridad vial.

El Municipio de San Isidro implementó desde hoy una reconfiguración vial en Villa Adelina, con el objetivo de mejorar la fluidez del tránsito, reducir la congestión y reforzar la seguridad vial. La medida convierte dos calles de doble sentido en calles de sentido único, buscando además disminuir el ruido urbano y las emisiones de carbono.


Las calles afectadas por los cambios son Luis María Drago, entre Amancio Alcorta y Comandante Luis Piedrabuena, y Perito Moreno, entre Avenida Bernardo Ader y Amancio Alcorta.


Nuevos sentidos de circulación



  • Luis María Drago: ahora tendrá sentido único de Oeste a Este en un tramo de ocho cuadras, desde Amancio Alcorta hasta Cmte. Luis Piedrabuena.
    Antes de la modificación, esta calle de siete metros de ancho sufría alta congestión debido al estacionamiento en ambos lados.
    Con el cambio, se elimina una fase semafórica en la intersección con Avenida Bernardo Ader, optimizando los tiempos y mejorando la fluidez vehicular en toda la zona.
    Además, se elimina el giro a la izquierda desde Avenida Bernardo Ader hacia Luis María Drago en sentido Oeste.
    Los conductores que necesiten dirigirse hacia el Oeste podrán utilizar las calles Los Plátanos o La Calandria como vías alternativas.

  • Perito Moreno: pasa a tener sentido único de Este a Oeste en un tramo de cinco cuadras, entre Avenida Bernardo Ader y Amancio Alcorta.
    Esta medida busca reducir la congestión en las esquinas y mejorar la previsibilidad de las maniobras vehiculares.
    Quienes circulen hacia el Este podrán optar por las calles Boedo o Martín Céspedes como alternativas.


Implementación y señalización


Para garantizar la correcta puesta en marcha de los cambios, la Subsecretaría de Movilidad del Municipio realizó tareas de demarcación horizontal, instalación de señalización vertical y reemplazo de nomencladores.


Las autoridades locales destacaron que estos ajustes permitirán lograr un tránsito más ordenado, con menos siniestros viales y mayor seguridad peatonal, además de reducir la contaminación sonora y mejorar la disponibilidad de espacios para estacionamiento.

Últimas Noticias

Julio Zamora supervisó la obra de entubamiento en el barrio Las Tunas de General Pacheco
Julio Zamora supervisó la obra de entubamiento en el barrio Las Tunas de General Pacheco
Violento ataque en una escuela de Tigre: una mujer apuñaló a una docente y a una alumna
Violento ataque en una escuela de Tigre: una mujer apuñaló a una docente y a una alumna
Elecciones 2025: Fuerza Patria se quedó con la elección en San Martín tras una ajustada disputa con La Libertad Avanza
Elecciones 2025: Fuerza Patria se quedó con la elección en San Martín tras una ajustada disputa con La Libertad Avanza
Elecciones 2025 en Vicente López: La Libertad Avanza se impuso por amplia diferencia
Elecciones 2025 en Vicente López: La Libertad Avanza se impuso por amplia diferencia
Ajustada elección en San Fernando: Fuerza Patria ganó por un punto a La Libertad Avanza
Ajustada elección en San Fernando: Fuerza Patria ganó por un punto a La Libertad Avanza
Elecciones 2025: triunfo contundente de La Libertad Avanza en San Isidro con más del 57% de los votos
Elecciones 2025: triunfo contundente de La Libertad Avanza en San Isidro con más del 57% de los votos