Elecciones 2025: Fuerza Patria se quedó con la elección en San Martín tras una ajustada disputa con La Libertad Avanza

Con el 42,42% de los votos, Fuerza Patria se impuso en el partido bonaerense de San Martín, superando por 1,53 puntos a La Libertad Avanza, que obtuvo el 40,89%. El Frente de Izquierda completó el podio con el 5,05%.

La Alianza Fuerza Patria se impuso en el distrito bonaerense de San Martín con el 42,42% de los votos, frente al 40,89% alcanzado por La Libertad Avanza, en una elección ajustada que mostró una fuerte paridad entre ambas fuerzas políticas.

Según los resultados oficiales, Fuerza Patria sumó 97.296 votos, mientras que la alianza libertaria cosechó 93.802 sufragios, quedando a solo 1,53 puntos de diferencia.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad obtuvo el 5,05% (11.591 votos), en tanto que Propuesta Federal para el Cambio, encabezada por Fernando Burlando, alcanzó el 2,78% con 6.376 votos.

Más atrás se ubicaron la Alianza Provincias Unidas, con 5.698 votos (2,48%), y el Partido Nuevo Buenos Aires, que obtuvo 3.447 votos (1,50%).

El Frente Patriota Federal consiguió 2.367 votos (1,03%), mientras que la Coalición Cívica - A.R.I. cerró la lista con 1.625 votos (0,70%).

Los resultados confirman a Fuerza Patria como la principal fuerza política en San Martín, un distrito históricamente asociado al peronismo, donde logró retener la mayoría de los votos del conurbano frente al avance de los libertarios.

La estrecha diferencia entre los dos primeros espacios refleja el clima de polarización que atravesó el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, donde ambos frentes concentraron más del 83% de los sufragios totales.