Elecciones 2025 en Vicente López: La Libertad Avanza se impuso por amplia diferencia

La Libertad Avanza se impuso de forma contundente en Vicente López, al obtener 87.022 votos, equivalentes al 55,23% del total. De esta manera, el espacio libertario se consolidó como la primera fuerza política del distrito.

En segundo lugar se ubicó la Alianza Fuerza Patria, con 41.011 votos (26,03%), mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad alcanzó el 5,48% con 8.644 sufragios.

Más atrás quedaron la Alianza Provincias Unidas, con 6.396 votos (4,05%), y la Propuesta Federal para el Cambio, que sumó 3.006 votos (1,90%).

Entre las agrupaciones menores, la Coalición Cívica - A.R.I. y la Alianza Potencia lograron resultados similares, con 1,55% cada una (2.456 y 2.443 votos, respectivamente).

El Partido Nuevo Buenos Aires obtuvo 2.000 votos (1,26%), mientras que el Movimiento Político Social y Cultural Proyecto Sur registró 1.052 votos (0,66%).

También participaron otras fuerzas con porcentajes inferiores al 1%: Unión Liberal (0,54%), Frente Patriota Federal (0,49%), Movimiento Avanzada Socialista (0,49%), Alianza Nuevos Aires (0,36%), Alianza Unión Federal (0,21%) y Liber.AR (0,11%).

En total, los datos muestran una amplia diferencia de más de 29 puntos entre el primer y el segundo espacio, lo que refleja un fuerte respaldo local a las políticas del oficialismo libertario.