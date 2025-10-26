edición 7909 - visitas hoy 47468

Política

La Libertad Avanza se impone a nivel nacional y disputa voto a voto la provincia de Buenos Aires

Milei - Santilli
Con más del 93% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza obtiene 41,53% de los votos en la provincia de Buenos Aires, frente al 40,83% de Fuerza Patria. A nivel nacional, la fuerza que lidera Javier Milei supera el 40% de los sufragios. La participación fue del 67,85%, una de las más bajas desde 1983.

Con más del 93% de las mesas escrutadas, los resultados provisorios de las elecciones legislativas 2025 ubican al oficialismo de La Libertad Avanza como la fuerza más votada a nivel nacional, con más del 40% de los votos.


En la provincia de Buenos Aires, el escenario se mantiene ajustado entre La Libertad Avanza, que suma 41,53%, y Fuerza Patria, que alcanza 40,83% de los sufragios.


El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que la participación electoral fue del 67,85%, aunque aclaró que el dato podría modificarse en las próximas horas debido a que aún había votantes en los centros de sufragio al cierre de los comicios.


De confirmarse esa cifra, se trataría de una de las participaciones más bajas desde el retorno de la democracia. En 1987 votó el 85% del padrón, mientras que el registro más bajo hasta ahora era el de 2021, cuando sufragó el 71% del electorado en plena salida de la pandemia de Covid-19.

