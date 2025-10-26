edición 7909 - visitas hoy 33224

Política / Tigre

Malena Galmarini votó en Tigre y pidió fortalecer la democracia en medio de la crisis económica

La senadora provincial electa Malena Galmarini emitió su voto en Tigre y destacó el buen desarrollo de la jornada electoral. Además, remarcó la importancia de fortalecer la democracia en un contexto económico difícil que —según dijo— afecta a jubilados, familias y trabajadores.

La senadora provincial electa por la Primera Sección Electoral, Malena Galmarini, votó este domingo en la ciudad de Tigre, donde participó de la jornada electoral y compartió su mirada sobre el presente político y social del país.


Tras emitir su voto, Galmarini expresó su satisfacción por el desarrollo del proceso electoral y subrayó la importancia de cada elección como un ejercicio democrático:
“Estoy contenta, como cada vez que vamos a votar. Me parece que debería ser siempre un día de fiesta. Esta elección viene siendo muy ordenada, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en todas las provincias. La participación ha sido buena y eso es muy positivo para nuestra democracia.”


En ese contexto, la dirigente de Tigre hizo referencia a la difícil situación económica que atraviesa la Argentina y manifestó su preocupación por los sectores más afectados:
“La gente la está pasando mal. Los jubilados, las familias con algún familiar con discapacidad, los científicos, docentes, los empresarios que quieren sostener el empleo: todos están sintiendo las consecuencias de una economía sin rumbo y un gabinete deshilachada. La incertidumbre se siente en la calle y en los hogares.”


Finalmente, la senadora electa contó cómo continuaría su jornada en familia:
“Ahora voy a acompañar a mi marido a votar, después iremos a compartir el almuerzo con mis suegros, como hacemos siempre, y más tarde viajaremos a La Plata, donde aguardaremos los resultados en el comando central.”

