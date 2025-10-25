Violento choque entre dos motos en El Talar: las cámaras del COT captaron el momento del impacto

El siniestro fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre. Los motociclistas circulaban a alta velocidad cuando colisionaron en el cruce de las calles Perú y Gelly y Obes. Ambos fueron asistidos por el Sistema de Emergencias Tigre y trasladados al Hospital Magdalena V. de Martínez fuera de peligro.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un violento choque entre dos motocicletas en la localidad de El Talar, que dejó como saldo dos personas heridas. Los conductores fueron asistidos por personal médico del Sistema de Emergencias Tigre (SET) y trasladados al Hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco, fuera de peligro.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Perú y Gelly y Obes, donde ambos rodados circulaban a alta velocidad y, al no poder frenar a tiempo, impactaron de frente. La fuerza del choque hizo que los motociclistas salieran despedidos y golpearan contra el asfalto.

Desde el COT se activó de inmediato el protocolo de emergencia y se enviaron móviles al lugar. Una ambulancia del SET atendió a los heridos en el lugar del hecho y los derivó al hospital más cercano para su atención médica.

En el operativo también participaron Defensa Civil y personal de Tránsito, quienes coordinaron la asistencia y ordenaron la circulación vehicular en la zona hasta liberar completamente la calzada.

Momento del Choque