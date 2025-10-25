Una estudiante de Fab Lab en Vicente López crea sistema de IA que puede prevenir accidentes de moto

La intendenta Soledad Martínez reconoció a Wanda Lucía Ordóñez, vecina de Vicente López y alumna del Fab Lab, por ganar el concurso nacional de Inteligencia Artificial organizado por Intel. Su proyecto MotoVision competirá ahora en instancias internacionales.

La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, reconoció a Wanda Lucía Ordóñez, vecina del partido, por su desempeño destacado en el concurso nacional de Inteligencia Artificial organizado por Intel, una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo. Gracias a su proyecto, MotoVision, la estudiante fue seleccionada para competir en la instancia internacional AI Global Impact Festival.

MotoVision es un sistema de análisis del comportamiento de motociclistas en entornos urbanos, diseñado para prevenir accidentes mediante cámaras y modelos de Inteligencia Artificial que detectan motos, identifican los roles de los conductores y reconocen conductas de riesgo. El sistema está optimizado para funcionar incluso con vídeos de baja calidad, garantizando la privacidad de los usuarios al no identificar personas individualmente.

Wanda desarrolla sus proyectos en el Fab Lab de Vicente López, ubicado en Santa Rosa 4146, Florida Oeste, dependiente de la Secretaría de Educación y Empleo del municipio. Este espacio promueve la formación en ciencia, tecnología y fabricación digital, ofreciendo cursos gratuitos de impresión 3D, robótica, programación en Python e Inteligencia Artificial para niños, jóvenes y adultos. El objetivo es brindar herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de proyectos tecnológicos.

Con este reconocimiento, Vicente López continúa consolidándose como referente en innovación educativa y tecnológica, apoyando a jóvenes talentos en la creación de soluciones tecnológicas con impacto social.