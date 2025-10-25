edición 7908 - visitas hoy 57268

Tigre

El Municipio de Tigre realizó taller sobre límites y buen trato en la primera infancia

En el Jardín de Infantes N° 945 de Don Torcuato, el Municipio de Tigre desarrolló el taller “Los Límites en los Primeros Años”, destinado a familias y docentes para promover el buen trato, los cuidados y la participación de redes de apoyo en la primera infancia.

El Municipio de Tigre desarrolló en Don Torcuato el taller “Los Límites en los Primeros Años”, una iniciativa destinada a brindar herramientas a familias y docentes para promover el buen trato, los cuidados y la construcción de vínculos saludables en la primera infancia.


La actividad se llevó adelante en el Jardín de Infantes N° 945, con la participación de familias y personal educativo, en el marco del programa “Redes para el Cuidado Integral de la Primera Infancia”. El objetivo principal del taller es fortalecer la crianza respetuosa y fomentar la atención a las necesidades de niños y niñas.


Durante el encuentro, representantes de la Dirección General de Fortalecimiento Familiar destacaron la importancia de que el buen trato se realice a través de tareas de cuidado, acompañadas por las redes de apoyo públicas que ofrece la comuna.


Además, se desarrollaron espacios lúdicos y de reflexión, enfocándose en la relevancia de establecer límites adecuados, pasar tiempo de calidad con los niños y promover el juego, contribuyendo así a su desarrollo emocional y social.


Con estas iniciativas, el Municipio busca consolidar prácticas de cuidado, respeto y fortalecimiento familiar en toda la comunidad de Tigre, brindando herramientas concretas para la primera infancia.

