INGOT inaugura su séptima sucursal en Olivos y refuerza la seguridad privada en Zona Norte

La empresa argentina INGOT, especializada en alquiler de cajas de seguridad privadas, inauguró su séptima sucursal en Olivos, consolidando su presencia en la Zona Norte del Gran Buenos Aires y ofreciendo mayores alternativas de seguridad a clientes residenciales y profesionales.

El nuevo espacio, ubicado en la esquina de Av. del Libertador y Corrientes, cuenta con 350 m² y alrededor de 1.500 cajas de seguridad en cinco tamaños, además de salas de reuniones para clientes y cocheras de cortesía. Según explicó Juan Piantoni, CEO de INGOT y presidente de CAESACS, la demanda de este tipo de servicios se intensifica en los meses previos a elecciones y en años electorales, así como ante episodios de robos, entraderas o accidentes ambientales.

“En INGOT brindamos un servicio de excelencia en resguardo de valores de cercanía y esta nueva sucursal es un espacio propicio que responde a la demanda de clientes en la zona”, indicó Piantoni. Las bóvedas de la empresa cuentan con nueve niveles de seguridad, incluyendo puertas blindadas con sistema de esclusas, molinetes de alta seguridad, detectores de metales, puertas corredizas y reconocimiento biométrico de huella, rostro e iris, complementado con ID y PIN personal. Todo el proceso se realiza de manera ágil mediante un sistema de turnos que garantiza privacidad y confidencialidad.

Según datos de CAESACS, la demanda de alquiler de cajas de seguridad privadas creció un 35% en el último año en Argentina. El costo estimado mensual de este servicio es de aproximadamente $46.000, ofreciendo altos niveles de seguridad para dinero, joyas, documentos o valores personales.

INGOT, fundada en 2019, ya cuenta con siete sucursales: Casa Central en CABA (donde se encuentra la primera y única bóveda de arte del país), Punta del Este, Nordelta, Córdoba, Flores, Quilmes y ahora Olivos. La empresa prevé continuar su expansión hacia el interior del país en los próximos años.

Con esta apertura, INGOT refuerza su propuesta de resguardo de valores privados, consolidando un modelo de servicio seguro y personalizado frente al cierre progresivo de cajas de seguridad tradicionales en bancos.