San Fernando

Juan Andreotti presentó el proyecto del nuevo Hospital Odontológico Municipal de San Fernando

El intendente Juan Andreotti dio a conocer los detalles del nuevo Hospital Odontológico Municipal de San Fernando, que contará con guardia para urgencias, centro de diagnóstico por imágenes, quirófano odontológico y diez consultorios, entre otras prestaciones.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, presentó el proyecto del nuevo Hospital Odontológico Municipal, una obra que forma parte del plan integral de fortalecimiento del sistema de salud local.


El futuro edificio se construirá en Portugal 2276, Virreyes, donde actualmente funciona el Centro de Salud Dr. Isidoro Gálvez, y se transformará en un espacio moderno, equipado y de acceso gratuito.


Según se informó, el hospital contará con guardia para urgencias odontológicas, un centro de diagnóstico por imágenes especializado, laboratorio dental para la elaboración de prótesis en tiempo récord, quirófano odontológico, y servicios de ortodoncia, ortopedia y endodoncia, además de diez consultorios con un sector especialmente diseñado para la atención infantil.


Este nuevo espacio se suma a las recientes inversiones del Municipio en materia sanitaria, entre ellas la ampliación y modernización del Hospital Municipal San Cayetano, las mejoras en los tres Hospitales de Islas y las obras que se desarrollan en el Hospital Provincial Petrona V. de Cordero.


Con este proyecto, San Fernando busca seguir fortaleciendo su red de salud pública, garantizando el acceso a servicios de calidad para todos los vecinos del distrito.

