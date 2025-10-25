El Colegio de Terapia Ocupacional avanza con la habilitación de consultorios y un canal digital de denuncias

El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (COTOBA) avanza en una nueva etapa institucional que incluye la habilitación de consultorios y la creación de un formulario digital para denuncias de ejercicio ilegal, con el objetivo de garantizar una práctica profesional ordenada, segura y de calidad.

El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (COTOBA) avanza en una nueva etapa de su plan de jerarquización profesional, centrada en la habilitación de consultorios y la creación de un sistema online de denuncias destinado a combatir el ejercicio ilegal, el intrusismo y las ofertas académicas engañosas.

Tras consolidar la primera fase del proceso de matriculación masiva, la entidad profundiza ahora su trabajo para garantizar que la práctica profesional se desarrolle dentro del marco legal y con los estándares de calidad que protegen tanto a los profesionales como a las personas usuarias.

Habilitación de consultorios: un eje central del ordenamiento profesional

Desde COTOBA destacaron que la habilitación de consultorios es un requisito obligatorio que permite ordenar el ejercicio profesional y asegurar que los espacios de atención cumplan con condiciones adecuadas de infraestructura, bioseguridad y accesibilidad.

Tener un consultorio habilitado es una obligación profesional y, a la vez, una forma de jerarquizar la disciplina ante la sociedad. Cada consultorio habilitado representa un ámbito de trabajo seguro y ético, donde las personas usuarias pueden recibir atención de calidad, respaldada por el marco legal que nos regula, remarcaron desde la institución.

Para facilitar el trámite, el Colegio implementó nuevas herramientas de gestión y acompañamiento técnico, con guías actualizadas, asesoramiento personalizado y un seguimiento ágil de cada solicitud.

De esta forma, el proceso se volvió más accesible y dinámico, reduciendo los tiempos administrativos y los costos, y promoviendo que cada profesional regularice su situación con mayor facilidad.

Denuncias online: un canal accesible para cuidar la profesión

En paralelo, COTOBA presentó un formulario digital de denuncias, disponible en su sitio web, que permite a profesionales y pacientes reportar prácticas irregulares o casos de ejercicio ilegal de la terapia ocupacional.

El nuevo formulario, normalizado y de uso obligatorio, busca formalizar y transparentar el procedimiento de denuncias, garantizando que cada presentación sea evaluada y seguida por las áreas correspondientes del Colegio.

Queremos que denunciar sea sencillo y seguro. Este nuevo canal facilita el acceso y asegura un tratamiento responsable de cada situación. Es una herramienta pensada para cuidar la profesión y a quienes la ejercen correctamente, destacaron desde COTOBA.

Con este sistema, la entidad avanza en la lucha contra el intrusismo profesional, las ofertas académicas falsas y el ejercicio sin matrícula o sin habilitación de consultorios, que hoy representan los casos más comunes de irregularidad.

Continuidad del plan de fortalecimiento institucional

Estas acciones forman parte de una política de fortalecimiento institucional que el Colegio desarrolla desde 2024, cuando inició su campaña de matriculación obligatoria en cumplimiento de la Ley 15.200.

Aquella etapa permitió superar las 3.000 matrículas y marcó el inicio de un proceso de ordenamiento profesional que hoy se amplía con nuevas herramientas de regulación y control.

Cuidar el ejercicio profesional es cuidar a las personas que confían en nuestra tarea. Por eso, cada matrícula, cada consultorio habilitado y cada denuncia atendida son pasos concretos hacia una terapia ocupacional más sólida, respetada y reconocida, concluyeron desde la entidad.