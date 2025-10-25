La Maternidad Santa Rosa celebra 81 años como referencia en salud materno-infantil en Vicente López

Con más de ocho décadas de trayectoria, la Maternidad Santa Rosa reafirma su liderazgo en salud pública y parto respetado en Vicente López, tras una serie de obras que ampliaron su capacidad y modernizaron la atención a madres y bebés.

La Maternidad Santa Rosa celebró sus 81 años de servicio como una de las instituciones más emblemáticas de Vicente López, reconocida por su modelo de parto respetado y su compromiso con la salud materno-infantil en toda la Zona Norte.

Desde su inauguración en 1944, en Martín J. Haedo 4150, Florida Oeste, el hospital municipal se distingue por ofrecer una atención integral y humanizada a las familias, acompañando cada etapa del embarazo, parto y puerperio con calidad médica y calidez humana.

Este centro materno-neonatal brinda servicios de laboratorio, ecografías, obstetricia de bajo y alto riesgo, monitoreo fetal y atención especial a bebés prematuros. Además, ofrece cursos virtuales de preparación integral para futuras madres y un Servicio de Lactancia Materna que fue pionero en el país y entre los primeros en el mundo. Allí se brinda consejería y se promueve la lactancia como un eje esencial del desarrollo infantil y del vínculo familiar.

La Maternidad fue una de las primeras instituciones de Argentina en adoptar el modelo de Parto Respetado, que reconoce la autonomía de la mujer durante el proceso de dar a luz, garantizando una experiencia segura, empática y libre de intervenciones innecesarias.

Por su labor, el hospital fue reconocido por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud como “Hospital amigo de la madre y el niño”, y adhiere al programa de Maternidad Segura y Centrada en la Familia.

En los últimos años, el municipio impulsó dos importantes obras de modernización que ampliaron la infraestructura y mejoraron la capacidad de atención.

Se construyó una Unidad de Terapia Intensiva que permite asistir a pacientes de alto riesgo —como hipertensas y diabéticas— que antes debían ser derivadas a otros centros.

En 2024, se incorporaron ocho nuevas salas de internación, una estación de enfermería, y se renovaron los servicios de hemoterapia y el sector de las Damas Rosadas, entre otros espacios.

Gracias a estas mejoras, la Maternidad Santa Rosa cuenta hoy con capacidad para atender hasta 2.000 partos por año, consolidándose como un centro de excelencia dentro del sistema de salud municipal.

Con más de ocho décadas de trayectoria, la institución reafirma su vocación de servicio y su compromiso con el bienestar de las madres, los recién nacidos y sus familias, manteniendo el espíritu solidario y gratuito que la caracteriza desde sus orígenes.