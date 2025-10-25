edición 7908 - visitas hoy 7615

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Revocaron la cautelar que protegía a los carpinchos en Nordelta: la jueza consideró que hay superpoblación

Revocaron la cautelar que protegía a los carpinchos en Nordelta: la jueza consideró que hay superpoblación
La Justicia de San Isidro revocó la medida que protegía a los carpinchos y humedales de Nordelta, al considerar que existe una superpoblación que afecta a los vecinos. La resolución vuelve a habilitar obras y métodos de control sobre la fauna silvestre.

La jueza María Paula Venere, del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 de San Isidro, revocó la medida cautelar que protegía a los carpinchos y humedales de Nordelta, dejando sin efecto las restricciones que impedían aplicar métodos de control sobre la fauna silvestre y paralizaban obras en la zona.


La resolución levanta la prohibición de aplicar castración química, inyecciones anticonceptivas u otros mecanismos de control poblacional, así como también las restricciones que impedían realizar fumigaciones o construcciones que pudieran afectar el Delta del río Paraná.


La decisión de Venere unifica la causa contra Nordelta S.A. con la demanda iniciada por vecinos del barrio, quienes sostienen que existe una “superpoblación de carpinchos” cuyo crecimiento sería exponencial y que estos animales “invaden sus jardines”.


Según el fallo, los residentes solicitaron relocalizar ejemplares, realizar vasectomías, quitarles el estatus de fauna protegida e incluso habilitar su caza, al considerar que se trata de una especie “exótica” y una “plaga no nativa”.


La medida judicial deja sin efecto la ordenanza previa del juez Guillermo Ottaviano, que establecía la suspensión inmediata de toda obra o actividad que afectara los humedales y la fauna autóctona del Delta.


Por su parte, la abogada María de las Victorias Silvano González, representante de la asociación “Callejero Casa Quiere Asociación Civil”, anunció que apelará la resolución y expresó su desacuerdo con el levantamiento de la protección. En diálogo con el medio local Qué Pasa, sostuvo que “los animales merecen ser defendidos”.

Últimas Noticias

Tini invitó a participar de la campaña “Doná Vida” en el Hospital Materno Infantil de San Isidro
Tini invitó a participar de la campaña “Doná Vida” en el Hospital Materno Infantil de San Isidro
Habrá transporte público gratuito en las elecciones nacionales del 26 de octubre
Habrá transporte público gratuito en las elecciones nacionales del 26 de octubre
Julio Zamora en General Pacheco: “La escuela pública es el núcleo del crecimiento de nuestra comunidad”
Julio Zamora en General Pacheco: “La escuela pública es el núcleo del crecimiento de nuestra comunidad”
Juego Responsable: Cómo Disfrutar del Juego Sin Excesos
Juego Responsable: Cómo Disfrutar del Juego Sin Excesos
Choque de trenes en San Miguel: al menos 12 heridos leves en la estación General Lemos
Choque de trenes en San Miguel: al menos 12 heridos leves en la estación General Lemos
Axel Kicillof cerró la campaña de Fuerza Patria en San Martín: “El pueblo bonaerense va a volver a votar en defensa propia”
Axel Kicillof cerró la campaña de Fuerza Patria en San Martín: “El pueblo bonaerense va a volver a votar en defensa propia”